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Семья подарила Иллукаской школе к столетию фигуру совы

Родители Екатерина Рябцева и Алексей Рябцев поразили школьный коллектив огромной скульптурой, которую они установили в мызном парке на прошлой неделе. ФОТО: Erakogu

"Мы хотели сделать подарок школе на сотый день рождения и заодно испытать свои силы и умения", - поведала родитель Екатерина Рябцева историю создания огромной фигуры совы из искусственной травы.

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Екатерина Рябцева и Алексей Рябцев занимаются изготовлением скульптур из искусственной травы второй год. Для Иллукаской школы они выполнили из искусственной травы сову, которая присутствует в качестве символа мудрости на школьном гербе.

Над фигурой высотой три метра и весом семьдесят килограммов Рябцевы трудились более полутора месяцев в свободное от других дел время.

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