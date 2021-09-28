Семья подарила Иллукаской школе к столетию фигуру совы
"Мы хотели сделать подарок школе на сотый день рождения и заодно испытать свои силы и умения", - поведала родитель Екатерина Рябцева историю создания огромной фигуры совы из искусственной травы.
"Мы хотели сделать подарок школе на сотый день рождения и заодно испытать свои силы и умения", - поведала родитель Екатерина Рябцева историю создания огромной фигуры совы из искусственной травы.
Екатерина Рябцева и Алексей Рябцев занимаются изготовлением скульптур из искусственной травы второй год. Для Иллукаской школы они выполнили из искусственной травы сову, которая присутствует в качестве символа мудрости на школьном гербе.