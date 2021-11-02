На Ида-Вирумааском дне солистов и ансамблей симпатии достались Ханнесу Конса
В субботу наконец состоялся традиционный уездный день солистов и ансамблей, который несколько раз откладывался. Участников все же было в несколько раз меньше, чем обычно.
В субботу наконец состоялся традиционный уездный день солистов и ансамблей, который несколько раз откладывался. Участников все же было в несколько раз меньше, чем обычно.
- В больших коллективах труднее обеспечить, чтобы у всех участников имелась коронасправка, - сказала давний организатор и идейный вдохновитель мероприятия Хели Вяхк. На этот раз участников было всего пятеро, однако вместо обычных двух песен теперь можно было исполнить три.