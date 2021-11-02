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На Ида-Вирумааском дне солистов и ансамблей симпатии достались Ханнесу Конса

Ханнес Конса завоевал сердца других певцов как сольный исполнитель, вдобавок к этому он пел в Таммикуском смешанном ансамбле и аккомпанировал на гитаре Иллукаскому женскому ансамблю. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В субботу наконец состоялся традиционный уездный день солистов и ансамблей, который несколько раз откладывался. Участников все же было в несколько раз меньше, чем обычно.

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- В больших коллективах труднее обеспечить, чтобы у всех участников имелась коронасправка, - сказала давний организатор и идейный вдохновитель мероприятия Хели Вяхк. На этот раз участников было всего пятеро, однако вместо обычных двух песен теперь можно было исполнить три.

По традиции каждый год мероприятию задается тема, устанавливающая правила выбора одной из песен. "Известная артистка Реэт Линна, которая также является автором слов ко многим песням, о чем общественность зачастую не знает, заставила участников как следует подготовиться. Цель именно в том, чтобы участники каждый год могли углубиться в какую-нибудь тему", - рассказала Хели Вяхк.

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