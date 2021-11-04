Чт, 4.11.2021
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Новости
Мнение
Экономика
Культура
Спорт
Досуг
Полезное
Персона/репортаж
Эстония
Экстра
Объявления
Свежий Номер
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

В Тойлаской волости повысится цена воды

Для жителей Тойлаской волости питьевая вода подорожает. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

С декабря жителям Тойлаской волости придется больше платить за услуги водоснабжения и канализации; во всей волости будут также действовать одинаковые цены.

Для подписчиков Для подписчиков

Больше всего подорожают услуги водоснабжения и канализации в районе бывших Кохтлаской и Кохтла-Ныммеской волостей, которые до весны нынешнего года обслуживало ТОО "Järve Biopuhastus". Водный предприниматель с большим числом потребителей, в том числе крупных потребителей среди промпредприятий, в состоянии удерживать более низкие цены, а маленький водный предприниматель позволить себе этого не может.

В апреле, когда тойлаское волостное предприятие АО "Vekanor" (раньше АО "Toila V.V.") приняло на себя обслуживание водного хозяйства поселка Кохтла-Нымме, а также деревень Рооду, Кохтла, Витсику, Кукрузе, Кабелиметса и Сака, там поначалу сохранялись старые цены. Поскольку они были ниже, чем в поселках Тойла и Вока (вода в Вока была, правда, чуть дешевле), то уравнивание цен означает для бывших клиентов "Järve Biopuhastus" в конечном итоге самое большое повышение цен: цена кубометра воды вырастет более чем на половину, а цена очистки кубометра сточных вод увеличится в два раза.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back