В Тойлаской волости повысится цена воды
С декабря жителям Тойлаской волости придется больше платить за услуги водоснабжения и канализации; во всей волости будут также действовать одинаковые цены.
С декабря жителям Тойлаской волости придется больше платить за услуги водоснабжения и канализации; во всей волости будут также действовать одинаковые цены.
Больше всего подорожают услуги водоснабжения и канализации в районе бывших Кохтлаской и Кохтла-Ныммеской волостей, которые до весны нынешнего года обслуживало ТОО "Järve Biopuhastus". Водный предприниматель с большим числом потребителей, в том числе крупных потребителей среди промпредприятий, в состоянии удерживать более низкие цены, а маленький водный предприниматель позволить себе этого не может.