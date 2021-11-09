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Вкусовые приключения привносят краски в серый ноябрь

Прежде чем схватиться за вилку и нож, пишущие о еде журналисты запечатлевают поданное на мызе Сака говяжье филе с пюре из корня сельдерея, обожженным картофелем, глазурованными морковью и луком, листовой капустой и винным соусом. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Пятнадцать кулинарных журналистов протестировали ида-вируские вкусы и одобрили их. С 11 по 21 ноября гастрономическими приключениями в десяти разных местах смогут насладиться все желающие.

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Конец насыщенного ида-вирускими вкусами дня ознаменовался говяжьим внутренним филе с пюре из корня сельдерея, обожженным картофелем, глазурованными морковью и луком, листовой капустой и винным соусом в ресторане мызы Сака.

- Это уже выглядит так красиво и красочно, - похвалила кулинарный блогер и автор более десятка кулинарных книг Туули Матизен.

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