Вкусовые приключения привносят краски в серый ноябрь

Прежде чем схватиться за вилку и нож, пишущие о еде журналисты запечатлевают поданное на мызе Сака говяжье филе с пюре из корня сельдерея, обожженным картофелем, глазурованными морковью и луком, листовой капустой и винным соусом. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik