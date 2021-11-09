Вкусовые приключения привносят краски в серый ноябрь
Пятнадцать кулинарных журналистов протестировали ида-вируские вкусы и одобрили их. С 11 по 21 ноября гастрономическими приключениями в десяти разных местах смогут насладиться все желающие.
Пятнадцать кулинарных журналистов протестировали ида-вируские вкусы и одобрили их. С 11 по 21 ноября гастрономическими приключениями в десяти разных местах смогут насладиться все желающие.
Конец насыщенного ида-вирускими вкусами дня ознаменовался говяжьим внутренним филе с пюре из корня сельдерея, обожженным картофелем, глазурованными морковью и луком, листовой капустой и винным соусом в ресторане мызы Сака.