Деньги и информирование: как предприятия побуждают работников вакцинироваться

На предприятии "Liisbet Invest", производящем бетонные изделия в Йыхви, около 50 работников, и работодатель встревожился, когда получил данные, что среди них вакцинировано всего 34 процента. "Эта цифра была пугающей. У нас просто невозможно, чтобы, например, 30 процентов работников в какой-то момент выбыли, потому что наше производство связано с очень конкретными сроками", - сказал собственник и руководитель предприятия Меэлис Тинт.