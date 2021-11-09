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Деньги и информирование: как предприятия побуждают работников вакцинироваться

Наклейки на двери отеля мызы Мяэтагузе подтверждают, что здесь клиент может безопасно отдохнуть. Не вакцинирован лишь один работник, но он обязан тестироваться каждый рабочий день. ФОТО: Erik Kalda / Põhjarannik

Чтобы предприятия оставались работоспособными, работодатели разными методами мотивируют работников вакцинироваться: где-то платят премию, где-то проводят инфодни.

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На предприятии "Liisbet Invest", производящем бетонные изделия в Йыхви, около 50 работников, и работодатель встревожился, когда получил данные, что среди них вакцинировано всего 34 процента. "Эта цифра была пугающей. У нас просто невозможно, чтобы, например, 30 процентов работников в какой-то момент выбыли, потому что наше производство связано с очень конкретными сроками", - сказал собственник и руководитель предприятия Меэлис Тинт.

Вакцинированный получит премию

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