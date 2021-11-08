Заместителем мэра Кохтла-Ярве станет капитан хоккейной команды
Новым заместителем мэра Кохтла-Ярве в сфере образования и культуры станет 23-летний Павел Прокопенко, являющийся также капитаном городской хоккейной команды "Viru Sputnik".
Новым заместителем мэра Кохтла-Ярве в сфере образования и культуры станет 23-летний Павел Прокопенко, являющийся также капитаном городской хоккейной команды "Viru Sputnik".
По коалиционному договору место заммэра по образованию и культуре в создаваемом горуправлении принадлежит соцдемам. Их лидер и кандидат в председатели горсобрания Эдуард Одинец подтвердил, что получил от работающего сейчас в отделе коммуникаций банка "SEB" Прокопенко согласие баллотироваться на пост вице-мэра и его поддерживают также другие члены коалиции - Партия реформ и избирательные союзы "Restart Kohtla-Järve" и "Progress".