Заместителем мэра Кохтла-Ярве станет капитан хоккейной команды

По коалиционному договору место заммэра по образованию и культуре в создаваемом горуправлении принадлежит соцдемам. Их лидер и кандидат в председатели горсобрания Эдуард Одинец подтвердил, что получил от работающего сейчас в отделе коммуникаций банка "SEB" Прокопенко согласие баллотироваться на пост вице-мэра и его поддерживают также другие члены коалиции - Партия реформ и избирательные союзы "Restart Kohtla-Järve" и "Progress".

- Мне кажется, что время перемен требует такого более широкого мышления и свежего человека, - объяснил Одинец выбор кандидата на пост заммэра. Он согласен, что, очевидно, было бы легче найти на эту должность кого-то из школьных руководителей или учителей, однако он хотел на это место человека, который бы не был связан со сформировавшейся за десятилетия кохтла-ярвеской системой образования.