Аувереская станция стала почти бессланцевой

Для "Eesti Energia" выигрыш в том, что если в случае сжигания сланца для производства электроэнергии придется закупать также постоянно дорожающие углеродные квоты, то в случае сжигания древесных отходов, как возобновляемого источника энергии, делать этого не нужно, а при сжигании полукоксового газа выбросы углерода почти в три раза меньше.