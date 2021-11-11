Аувереская станция стала почти бессланцевой
Концерн "Eesti Energia" нынешней осенью перестроил свою новейшую Ауверескую электростанцию таким образом, что ей требуется в общей массе топлива всего 15 процентов сланца.
Концерн "Eesti Energia" нынешней осенью перестроил свою новейшую Ауверескую электростанцию таким образом, что ей требуется в общей массе топлива всего 15 процентов сланца.
Половину топлива, на котором работает Аувереская станция, составляют древесные отходы и больше трети - полукоксовый газ, образующийся при производстве сланцевого масла на расположенных по соседству заводах масел.