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Аувереская станция стала почти бессланцевой

В понедельник электроэнергию производили как Аувереская электростанция (слева), так и старые блоки Эстонской электростанции. ФОТО: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Концерн "Eesti Energia" нынешней осенью перестроил свою новейшую Ауверескую электростанцию таким образом, что ей требуется в общей массе топлива всего 15 процентов сланца.

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Половину топлива, на котором работает Аувереская станция, составляют древесные отходы и больше трети - полукоксовый газ, образующийся при производстве сланцевого масла на расположенных по соседству заводах масел.

Для "Eesti Energia" выигрыш в том, что если в случае сжигания сланца для производства электроэнергии придется закупать также постоянно дорожающие углеродные квоты, то в случае сжигания древесных отходов, как возобновляемого источника энергии, делать этого не нужно, а при сжигании полукоксового газа выбросы углерода почти в три раза меньше.

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