Эстонские школы Ида-Вирумаа остались далеки от вершины госэкзаменационного рейтинга
В рейтинге школ, составленном на основании результатов государственных экзаменов, лучшие школы Ида-Вирумаа в этом году находятся только во второй пятидесятке.
В рейтинге школ, составленном на основании результатов государственных экзаменов, лучшие школы Ида-Вирумаа в этом году находятся только во второй пятидесятке.
Лучшие школы - Кохтла-Ярвеская гимназия и Тойлаская гимназия - делят 60-е место. У обеих сумма средних баллов за экзамены по эстонскому языку, математике и английскому языку составила 167 баллов. За ними идет по пятам Йыхвиская гимназия, занимающая 64-е место (162,2 балла).