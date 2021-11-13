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Эстонские школы Ида-Вирумаа остались далеки от вершины госэкзаменационного рейтинга

Хендрик Агур. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

В рейтинге школ, составленном на основании результатов государственных экзаменов, лучшие школы Ида-Вирумаа в этом году находятся только во второй пятидесятке.

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Лучшие школы - Кохтла-Ярвеская гимназия и Тойлаская гимназия - делят 60-е место. У обеих сумма средних баллов за экзамены по эстонскому языку, математике и английскому языку составила 167 баллов. За ними идет по пятам Йыхвиская гимназия, занимающая 64-е место (162,2 балла).

В зачете школ с русским языком обучения, где список школ в три раза короче, в первую десятку традиционно входят Нарвский языковой лицей (второе место, 260,9 балла) и Нарвская Пяхклимяэская гимназия (пятое место, 215 баллов). Русскоязычная часть Йыхвиской гимназии занимает 11-е место (191,1 балла), Кохтла-Ярвеская гимназия - на 13-м (174,9 балла). 

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