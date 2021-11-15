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Жители Кява требуют от города Кохтла-Ярве построить канализацию

"Скоро придется снова заказывать ассенизационную машину для откачки", - оценивает житель Кява Лео Райдма, заглядывая под крышку накопительной емкости в своем домохозяйстве. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Много лет ждущие строительства канализации жители Кява платят за опустошение отстойных колодцев втридорога, немалая часть стоков также просачивается в подземные воды.

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В сотне с лишним домохозяйств района Кява в Кохтла-Ярве сточные воды в основном собирают в отживших свой век отстойных колодцах, откуда они со временем просачиваются в землю. Некоторые, по слухам, сбрасывают стоки прямо в старую шахту. Так это делается более полувека.

- В почву сбрасывается бытовая вода, содержимое туалетов так никто не сливает, его собирают, а потом заказывают опустошение емкости, - рассказывает живущая в Кява 64 года Койду Райдма.

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