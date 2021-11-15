Жители Кява требуют от города Кохтла-Ярве построить канализацию

В сотне с лишним домохозяйств района Кява в Кохтла-Ярве сточные воды в основном собирают в отживших свой век отстойных колодцах, откуда они со временем просачиваются в землю. Некоторые, по слухам, сбрасывают стоки прямо в старую шахту. Так это делается более полувека.