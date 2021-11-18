Анекдоты помогают развитию речи

- Юмор, помимо всех положительных воздействий на организм и настроение человека, способен объединять людей, - считает Николай Павленко. - Анекдот - не просто веселье, но и способность увидеть обычные жизненные явления под другим углом, а иногда возможность оживить в памяти события прошлого...

Анекдоты могут помочь в овладении другим языком. Именно эту цель поставил Николай Павленко, готовя к выпуску 60-страничное издание "Смеемся вместе". Еще пахнущую краской книжку автор называет "нестандартным учебным пособием для развития разговорной речи". Структура сборника позволяет проверить знания эстонского или русского разговорного языка, закрыв нужную половину страницы.