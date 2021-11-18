Анекдоты помогают развитию речи
Автор нового сборника анекдотов ида-вируский журналист, переводчик Николай Павленко убежден, что юмор может не только послужить для поднятия настроения, но и стать нестандартным пособием для изучения языков.
Автор нового сборника анекдотов ида-вируский журналист, переводчик Николай Павленко убежден, что юмор может не только послужить для поднятия настроения, но и стать нестандартным пособием для изучения языков.
- Юмор, помимо всех положительных воздействий на организм и настроение человека, способен объединять людей, - считает Николай Павленко. - Анекдот - не просто веселье, но и способность увидеть обычные жизненные явления под другим углом, а иногда возможность оживить в памяти события прошлого...
Анекдоты могут помочь в овладении другим языком. Именно эту цель поставил Николай Павленко, готовя к выпуску 60-страничное издание "Смеемся вместе". Еще пахнущую краской книжку автор называет "нестандартным учебным пособием для развития разговорной речи". Структура сборника позволяет проверить знания эстонского или русского разговорного языка, закрыв нужную половину страницы.
Николай трудился в разных печатных изданиях, включая "Северное побережье", работал гидом, активно занимается переводами с эстонского языка на русский, причем не только прозы, но и стихов. В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки прошла первая презентация веселого "учебника", а в ближайшем будущем автор планирует представить свою новинку и в другие библиотеки.