На шоссейных участках с отражателями ни один зверь под машину не попал
На двух опасных отрезках шоссе Таллинн - Нарва после установки отражателей для отпугивания диких животных не произошло ни одного ДТП, связанного с лесным зверем.
На двух опасных отрезках шоссе Таллинн - Нарва после установки отражателей для отпугивания диких животных не произошло ни одного ДТП, связанного с лесным зверем.
На дорогах Ида-Вирумаа под колесами автомобилей пострадало очень много животных, но ни разу этого не случилось на тех участках, где установлены специальные рефлекторы, сказал исполнительный руководитель Ида-Вируского общества охотников Марко Винни.