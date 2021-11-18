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На шоссейных участках с отражателями ни один зверь под машину не попал

Прикрепляемые к столбикам рефлекторы охотники приобрели на свои деньги и сами же установили их в декабре прошлого года. На фото этим занимается исполнительный руководитель Ида-Вируского общества охотников Марко Винни. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

На двух опасных отрезках шоссе Таллинн - Нарва после установки отражателей для отпугивания диких животных не произошло ни одного ДТП, связанного с лесным зверем.

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На дорогах Ида-Вирумаа под колесами автомобилей пострадало очень много животных, но ни разу этого не случилось на тех участках, где установлены специальные рефлекторы, сказал исполнительный руководитель Ида-Вируского общества охотников Марко Винни.

Правда, больше животных, чем прежде, попало под машины вблизи этих участков дорог.

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