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Нарвская молодежь пытается сделать родной край лучше

Вадим Марков желает жителям Ида-Вирумаа быть открытым миру и его возможностям, а также заявлять о себе. ФОТО: Narvamus

Население Ида-Вирумаа сокращается вот уже с 1990-х годов. Молодежь уезжает, а пожилых становится все больше. Но есть и те, кто, несмотря ни на какие недостатки своего родного края, принимает его таким, какой он есть, вкладывая все свои усилия в то, чтобы сделать его чуточку лучше. Что делать, если молодежь уезжает? Русскоязычное интернет-издание Äkki поговорило с активной молодежью из Нарвы о взглядах на развитие Ида-Вирумаа и планах на будущее.

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Сандра Меркулаева хочет, чтобы в регионе было больше фестивалей, выставок, съемок и вечеринок. ФОТО: Narvamus

Сандра Меркулаева (17), ученица 11-го класса Нарвской государственной гимназии, совсем недавно вместе с друзьями основала творческое объединение Vision Community, в рамках которого они проводят творческие мастерские и образовательные лекции для молодежи.

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