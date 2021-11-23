Нарвская молодежь пытается сделать родной край лучше

Население Ида-Вирумаа сокращается вот уже с 1990-х годов. Молодежь уезжает, а пожилых становится все больше. Но есть и те, кто, несмотря ни на какие недостатки своего родного края, принимает его таким, какой он есть, вкладывая все свои усилия в то, чтобы сделать его чуточку лучше. Что делать, если молодежь уезжает? Русскоязычное интернет-издание Äkki поговорило с активной молодежью из Нарвы — о взглядах на развитие Ида-Вирумаа и планах на будущее.