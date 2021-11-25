В Кохтла-Ярве новый мэр избран, однако продолжаются властные игры

Председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания Тийт Лиллеметс в понедельник вечером надел на шею новому мэру Тоомасу Наэлю должностной знак и вручил ему букет, однако каким будет руководимое Наэлем горуправление, пока неясно. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik