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В Кохтла-Ярве новый мэр избран, однако продолжаются властные игры

Председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания Тийт Лиллеметс в понедельник вечером надел на шею новому мэру Тоомасу Наэлю должностной знак и вручил ему букет, однако каким будет руководимое Наэлем горуправление, пока неясно. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Кохтла-Ярвеское горсобрание избрало в понедельник вечером новым мэром беспартийного Тоомаса Наэля, однако как станут править городом, не ясно, поскольку коалиционного договора нет.

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Кандидатом на пост мэра беспартийного Тоомаса Наэля (57), с сентября работавшего советником Кохтла-Ярвеского горуправления по экономическим вопросам, выдвинул председатель Кохтла-Ярвеского отделения Центристской партии Валерий Корб. Наэль получил 16 голосов от депутатов Центристской партии, Партии реформ и избирательного союза "Progress".

Кандидат от избирательного союза "Restart Kohtla-Järve" Виктор Андреев набрал девять голосов. Кроме четырех депутатов его же избирательного союза за Андреева проголосовали пять депутатов-соцдемов.

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