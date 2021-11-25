В Кохтла-Ярве новый мэр избран, однако продолжаются властные игры
Кохтла-Ярвеское горсобрание избрало в понедельник вечером новым мэром беспартийного Тоомаса Наэля, однако как станут править городом, не ясно, поскольку коалиционного договора нет.
Кохтла-Ярвеское горсобрание избрало в понедельник вечером новым мэром беспартийного Тоомаса Наэля, однако как станут править городом, не ясно, поскольку коалиционного договора нет.
Кандидатом на пост мэра беспартийного Тоомаса Наэля (57), с сентября работавшего советником Кохтла-Ярвеского горуправления по экономическим вопросам, выдвинул председатель Кохтла-Ярвеского отделения Центристской партии Валерий Корб. Наэль получил 16 голосов от депутатов Центристской партии, Партии реформ и избирательного союза "Progress".