В Йыхви на Рождество поселятся олени, а в Тойла засверкает лодка
У тех, кто занят рождественскими украшениями, сейчас очень горячая пора: Йыхви нынче потратит на украшение города чуть более 30000 евро.
У тех, кто занят рождественскими украшениями, сейчас очень горячая пора: Йыхви нынче потратит на украшение города чуть более 30000 евро.
Йыхви отказывается от организации новогоднего бала и праздника на центральной площади, но в рождественское украшение улиц инвестирует больше обычного.
На музыкальной площадке города будут сверкать огнями елочная инсталляция и два северных оленя. Эти же рогатые персонажи украсят и сорок столбов уличного освещения.
- Новые декорации протянутся от центра города по Нарвскому шоссе до улицы Лилле. Их установка, как и украшение ели на центральной площади - задание на эту неделю, - рассказал специалист волостного управления по хозяйственным вопросам Айво Тамм, добавив, что обновление рождественских украшений обойдется в сумму около 31000 евро.
И Тойлаская волость тоже основательно взялась за рождественские украшения. С этой недели у автобусной остановки Ору в поселке Тойла сверкает огнями лодка, которая быстро стала объектом для фотографирования.
- У Мехиса Лууса, советника по развитию, давно возникла мысль, что где-то следует установить украшение, характеризующее Тойла. Когда прошла реорганизация транспортного узла и возникла зеленая зона, так и появилось подходящее место, - разъяснила Сигне Мюйр, специалист по волостному имуществу и благоустройству Тойлаской волости.
Лодку отыскали в каталоге рождественских огней, но украшать поселок она будет и после праздников. По словам Мюйр, огни лодки также хороши для освещения и в августовские вечера. Лодка вместе с бетонным основанием и установкой стоила около 7000 евро.
В роли осветителей в темное время выступят и два окутанных огнями дерева - одно у каменной лодки в Тойла, другое напротив автобусной остановки в Вока.
В то же время отказались от части старых украшений на столбах. "Новым идеям способствовала реконструкция уличного освещения, поскольку новые фонарные столбы более хрупкие, старые украшения на них не разместить, да они уже и отслужили свое", - отметила Мюйр.