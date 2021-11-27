Смена председателя горсобрания обойдется городу Кохтла-Ярве более чем в 40 тысяч евро

Поскольку зарплата Ивановой составляла 4320 евро, то компенсация окажется в размере почти 26000 евро. Кроме того, она получит компенсацию за неиспользованный в предыдущие годы отпуск, которая составит более 6000 евро. Вместе с социальным налогом общая выплата Ивановой обойдется налогоплательщикам Кохтла-Ярве более чем в 43000 евро.

В пользу Ивановой сработало то, что оглашение результатов последних муниципальных выборов было отложено из-за жалоб. Если бы результаты были подтверждены семью днями ранее, стаж работы Ивановой на посту председателя горсобрания составил бы менее восьми лет, в этом случае она могла бы рассчитывать на пособие в размере только трехмесячной заработной платы. Поскольку в должности она находилась на неделю долее восьми лет, ее компенсация увеличилась вдвое - до шестимесячного оклада. Для города Кохтла-Ярве это означает дополнительные расходы в размере более 17000 евро.

В то же время в Кохтла-Ярве должна быть выплачена зарплата в размере 4320 евро новому председателю городского собрания Тийту Лиллеметсу, который баллотировался по списку Центристской партии и получил на выборах 120 голосов.

Рийна Иванова также баллотировалась по списку Центристской партии и получила 199 голосов. Партия реформ, с которой Центристская партия, утратившая исключительную власть в Кохтла-Ярве, создала правящий союз, потребовала отстранения Ивановой от должности председателя горсобрания.

По словам лидера оппозиции Кохтла-Ярвеского городского собрания Эдуарда Одинца, выплата зарплаты председателю горсобрания Кохтла-Ярве необоснованна. Городское собрание утвердило плату председателю горсобрания, однако не принято решение, что должность председателя горсобрания оплачивается, поэтому Одинец намерен выступить против выплаты компенсации.

Горсобрание примет решение о выплате компенсации на заседании, запланированном на понедельник.