Тауно Выхмар вновь выбран старейшиной волости Алутагузе

За утверждение выхмара в должности старейшины Алутагузеской волости проголосовали восемь членов его избирателного союза "Alutaguse". Остальные семеро депутатов собрания выступили за реформиста Айвара Сурва.

Когда Выхмар был впервые избран старейшиной волости Алутагузе четыре года назад, его поддержали 13 депутатов.

Прежде чем стать старейшиной волости Алутагузе в 2017 году, Выхмар в течение двух с половиной лет был старейшиной волости Мяэтагузе, а до этого - мэром волости Йыхви в течение почти десяти лет.