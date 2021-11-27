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Тауно Выхмар вновь выбран старейшиной волости Алутагузе

Тауно Выхмар является старейшиной Алутагузеской волости более четырех лет. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Тауно Выхмар снова стал старейшиной Алутагузе, но в настоящее время в волостном собрании его сторонников всего на одного больше, чем оппонентов.

За утверждение выхмара в должности старейшины Алутагузеской волости проголосовали восемь членов его избирателного союза "Alutaguse". Остальные семеро депутатов собрания выступили за реформиста Айвара Сурва. 

Когда Выхмар был впервые избран старейшиной волости Алутагузе четыре года назад, его поддержали 13 депутатов. 

Прежде чем стать старейшиной волости Алутагузе в 2017 году, Выхмар в течение двух с половиной лет был старейшиной волости Мяэтагузе, а до этого - мэром волости Йыхви в течение почти десяти лет.

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