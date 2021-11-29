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В Кохтла-Ярве убили мужчину

Politsei patrullauto. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В субботу утром в квартире на улице Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве в ходе конфликта нетрезвый мужчина 39 лет напал на своего 50-летнего знакомого. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщает портал rus.err.ee.

"Речь идет о людях, знакомых полиции из-за своего проблемного поведения и злоупотребления алкоголем", – сообщил оперативный следователь Идаской префектуры Андреас Клиймант.

Подозреваемый задержан. Для расследования происшедшего возбуждено уголовное дело по разделу Уголовного кодекса об убийстве.

С начала года в Эстонии совершено 16 преступлений, которые привели к смерти, и пять убийств.

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