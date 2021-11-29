В Кохтла-Ярве убили мужчину

В субботу утром в квартире на улице Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве в ходе конфликта нетрезвый мужчина 39 лет напал на своего 50-летнего знакомого. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщает портал rus.err.ee.