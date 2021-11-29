В Кохтла-Ярве убили мужчину
В субботу утром в квартире на улице Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве в ходе конфликта нетрезвый мужчина 39 лет напал на своего 50-летнего знакомого. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщает портал rus.err.ee.
В субботу утром в квартире на улице Ярвекюла теэ в Кохтла-Ярве в ходе конфликта нетрезвый мужчина 39 лет напал на своего 50-летнего знакомого. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщает портал rus.err.ee.
"Речь идет о людях, знакомых полиции из-за своего проблемного поведения и злоупотребления алкоголем", – сообщил оперативный следователь Идаской префектуры Андреас Клиймант.
Подозреваемый задержан. Для расследования происшедшего возбуждено уголовное дело по разделу Уголовного кодекса об убийстве.
С начала года в Эстонии совершено 16 преступлений, которые привели к смерти, и пять убийств.