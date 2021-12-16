Кохтлаярвесцев ждут огненное шоу и сказка на стене

Художник Таави Варм и студенты Эстонской художественной академии по заказу Кохтла-Ярвеского центра культуры создали современную таинственную, сказочную историю "Гномы Сланцевой Земли в дигитальном мире", которая будет демонстрироваться одним из самых темных зимних вечеров прямо на фасаде очага культуры. Это называется видеомаппинг. Работа "Varmstuudio" была готова еще в прошлом году, но из-за коронавирусных ограничений праздник пришлось отменить. Пусть и с опозданием на год, но яркую сказочную историю горожане увидят.

Видеомаппинг - направление в аудиовизуальном искусстве, представляющее 3D-проекцию на физический объект окружающей среды с учетом его геометрии и местоположения в пространстве.

- Много лет подряд главными героями наших рождественских приключений были гномы сланцевой земли, - сказала директор центра культуры Светлана Короткова. - Прошлый год был Годом дигикультуры, возникла идея создать необычное представление, а художники согласились воплотить задумки. Уверена, что маленькие и взрослые горожане получат яркие впечатления, а главное, заряд хорошего настроения в предрождественские дни.

Праздник не ограничится видеомаппингом, силу света продемонстрируют также гости из Тарту - Криста Пальм и "Artistic Flow Studio" привезут огненное и LED-шоу. Криста Пальм - основатель, главный художник, хореограф, художник по костюмам и художественный руководитель коллектива. Выпускница Тартуского художественного училища, она занимается исполнительским искусством с 2013 года, уделяя основное внимание связи танца, акробатики и искусства света.