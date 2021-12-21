"Trad.Attack!" и российская группа "Oligarkh" снимают совместный клип в Ида-Вирумаа
В разных уголках Ида-Вирумаа за три дня снимут версию петербургской этногруппы "Oligarkh" песни группы "Trad.Attack!" "Kuukene".
В разных уголках Ида-Вирумаа за три дня снимут версию петербургской этногруппы "Oligarkh" песни группы "Trad.Attack!" "Kuukene".
Известная эстонская этногруппа "Trad.Attack!" бродила вчера по лесу и берегу в Куру, чтобы снять для клипа живописные виды. В оригинале весь музыкальный видеоклип "Kuukene" снят в лесу. Видеоремикс будет даже интереснее, ведь площадками для съемки стали также Нарва и Вийвиконна.