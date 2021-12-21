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"Trad.Attack!" и российская группа "Oligarkh" снимают совместный клип в Ида-Вирумаа

"Trad.Attack!" в составе: Тыну Тубли, Сандра Вабарна и Ялмар Вабарна - пробегала вчера в куруском лесу стометровку, делая это на радость оператору раз за разом около часа. В клип войдут 23 секунды лесного бега. "Съемка дала хорошее, свежее ощущение, ведь мы почти два года ни одного клипа не снимали", - прокомментировал Ялмар Вабарна. В то же время "Trad.Attack!" взял на себя миссию постоянно испытывать себя. За восемь лет группа выпустила пять альбомов и заслужила 28 музыкальных наград. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

В разных уголках Ида-Вирумаа за три дня снимут версию петербургской этногруппы "Oligarkh" песни группы "Trad.Attack!" "Kuukene".

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Известная эстонская этногруппа "Trad.Attack!" бродила вчера по лесу и берегу в Куру, чтобы снять для клипа живописные виды. В оригинале весь музыкальный видеоклип "Kuukene" снят в лесу. Видеоремикс будет даже интереснее, ведь площадками для съемки стали также Нарва и Вийвиконна.

Вокалист и гитарист "Trad.Attack!" Ялмар Вабарна немного приподнял завесу тайны. "Мы выйдем из леса в город, и "Oligarkh" отправится в путь из Вийвиконна, а встретимся мы в Нарве. Это как бы интеграционный проект".

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