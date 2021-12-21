"Trad.Attack!" и российская группа "Oligarkh" снимают совместный клип в Ида-Вирумаа

"Trad.Attack!" в составе: Тыну Тубли, Сандра Вабарна и Ялмар Вабарна - пробегала вчера в куруском лесу стометровку, делая это на радость оператору раз за разом около часа. В клип войдут 23 секунды лесного бега. "Съемка дала хорошее, свежее ощущение, ведь мы почти два года ни одного клипа не снимали", - прокомментировал Ялмар Вабарна. В то же время "Trad.Attack!" взял на себя миссию постоянно испытывать себя. За восемь лет группа выпустила пять альбомов и заслужила 28 музыкальных наград. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik