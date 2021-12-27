Ветер воздвиг в Каукси ледяную стену

Обычно нагромождения обломков льда на берегу Чудского озера образуются ближе к весне, известно хозяйке деревни отдыха Каукси Пийе Мяндметс. По ее словам, появляются они не каждый год - в Каукси их не было несколько лет.

- На Чудском лед одно время был довольно толстый, сантиметров двадцать, потом неделю была оттепель и снова похолодало. Наверное, во льду были трещины, возможно, ручей Каукси тоже подсобил, он еще не полностью замерз. В четверг дул очень сильный ветер - наверное, он и привел лед в движение, - рассказала она.

Ледяная стена в Каукси. ФОТО: Пийа Мяндметс

Ледяная гора (или, скорее, стена) на этот раз короче, чем обычно, - метров двести-триста. Пийа Мяндметс помнит годы, когда практически весь северный берег Чудского был покрыт торосами. На сей раз ледяная красота досталась только Каукси, ни в Раннапунгерья, ни в Куру ничего подобного не наблюдается.

На гребнях высота ледяной горы достигает пяти-шести метров.

- Она, конечно, оседает, в том числе из-за того, что очень много любопытствующих, народ идет валом. Люди залезают на гору, а обломки льда двигаются и крошатся под ногами, - рассказала она.

Неприятностей из-за торосов в Каукси не возникало: берег высокий, зданий поблизости нет.