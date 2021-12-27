Ветер воздвиг в Каукси ледяную стену
В прошлый четверг из-за сильного ветра в Каукси образовалась ледяная гора, которая может еще долго простоять, если морозы продолжатся.
В прошлый четверг из-за сильного ветра в Каукси образовалась ледяная гора, которая может еще долго простоять, если морозы продолжатся.
Обычно нагромождения обломков льда на берегу Чудского озера образуются ближе к весне, известно хозяйке деревни отдыха Каукси Пийе Мяндметс. По ее словам, появляются они не каждый год - в Каукси их не было несколько лет.
- На Чудском лед одно время был довольно толстый, сантиметров двадцать, потом неделю была оттепель и снова похолодало. Наверное, во льду были трещины, возможно, ручей Каукси тоже подсобил, он еще не полностью замерз. В четверг дул очень сильный ветер - наверное, он и привел лед в движение, - рассказала она.
Ледяная гора (или, скорее, стена) на этот раз короче, чем обычно, - метров двести-триста. Пийа Мяндметс помнит годы, когда практически весь северный берег Чудского был покрыт торосами. На сей раз ледяная красота досталась только Каукси, ни в Раннапунгерья, ни в Куру ничего подобного не наблюдается.
На гребнях высота ледяной горы достигает пяти-шести метров.
- Она, конечно, оседает, в том числе из-за того, что очень много любопытствующих, народ идет валом. Люди залезают на гору, а обломки льда двигаются и крошатся под ногами, - рассказала она.
Неприятностей из-за торосов в Каукси не возникало: берег высокий, зданий поблизости нет.
Однако Пийа Мяндметс помнит год, когда движение льда оторвало корни у прибрежных зарослей ивы, в результате чего образовался природный пляж. Тогда уровень воды в Чудском был очень высоким: в последние годы из-за низкого уровня воды ледяные горы никак не влияют даже на заросли камышей.