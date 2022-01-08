В Ида-Вирумаа пока ни один волк не попал под охотничий прицел
Половина начавшегося в ноябре периода охоты на волков прошла, однако в Ида-Вирумаа охотники до сих пор не завалили ни одного волка.
Половина начавшегося в ноябре периода охоты на волков прошла, однако в Ида-Вирумаа охотники до сих пор не завалили ни одного волка.
На этот раз наши охотники могут отстрелять шесть волков: три в ида-вируской зоне охвата, где расположена половина угодий наших охотничьих отделений, и три в вируской зоне охвата, где кроме наших отделений действуют охотники и из соседних уездов.