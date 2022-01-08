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В Ида-Вирумаа пока ни один волк не попал под охотничий прицел

В прошлом году Департаменту окружающей среды сообщили о 109 нападениях волков на скот и домашних животных; к счастью, ни одно из них не имело место в Ида-Вирумаа. ФОТО: Vikipeedia

Половина начавшегося в ноябре периода охоты на волков прошла, однако в Ида-Вирумаа охотники до сих пор не завалили ни одного волка.

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На этот раз наши охотники могут отстрелять шесть волков: три в ида-вируской зоне охвата, где расположена половина угодий наших охотничьих отделений, и три в вируской зоне охвата, где кроме наших отделений действуют охотники и из соседних уездов.

Нехватки снега, не дающей отыскать следы волка, нынешней зимой не наблюдается. Однако снежная обстановка переменчива, говорит исполнительный руководитель Ида-Вируского общества охотников Марко Винни. Снег то идет, то тает, а читать нечеткие следы трудно.

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