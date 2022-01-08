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В Кохтла-Ярвеском ледовом холле ждут вердикта экспертов

Строителям "Savekate" приходится работать на крыше в суровых зимних условиях. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Купол крыши ледового холла на месте, работы по ее утеплению и установке изоляции близятся к завершению, но уверенности в том, что к концу февраля строители объект сдадут, пока нет.

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- Не буду утверждать, что все идет совсем хорошо, но и о том, что плохо, говорить тоже не могу, - сказал после очередного осмотра ледового холла вице-мэр по хозяйственным вопросам Виталий Бородин. - Строители обещают, что к концу февраля крыша будет полностью готова, но предстоят еще объемные работы внутри, в том числе электрические. Надеяться на то, что успеют к сроку, можно, а что будет по факту - посмотрим.

Бородин добавил, что до сих пор не были согласованы с городским управлением цветовые гаммы в отделке как внешних, так и внутренних помещений, поэтому ему, после того как он стал новым руководителем объекта от горуправления, пришлось начинать эту работу - попросил строителей подготовить образцы, которые будут обсуждать. Это тоже может повлиять на сроки.

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