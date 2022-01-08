В Кохтла-Ярвеском ледовом холле ждут вердикта экспертов

- Не буду утверждать, что все идет совсем хорошо, но и о том, что плохо, говорить тоже не могу, - сказал после очередного осмотра ледового холла вице-мэр по хозяйственным вопросам Виталий Бородин. - Строители обещают, что к концу февраля крыша будет полностью готова, но предстоят еще объемные работы внутри, в том числе электрические. Надеяться на то, что успеют к сроку, можно, а что будет по факту - посмотрим.