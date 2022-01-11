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Кохтла-ярвеский бассейн ждет тысячи гостей

Бассейн спортцентра "Wiru" уже опробовали и высоко оценили клубы плавания из разных городов страны. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В спортцентре "Wiru" в этом году пройдет шесть из восьми титульных соревнований страны по плаванию на короткой воде.

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По словам директора спортцентра Михаила Кастрицкого, это обусловлено не только тем, что в новом бассейне созданы хорошие условия для спортсменов, но и потому что команда "Wiru" отлично справилась с организацией первых крупных состязаний: в конце декабря здесь прошел чемпионат Эстонии среди юниоров и молодежи, который был высоко оценен руководством Cоюза плавания Эстонии.

- Мы впервые принимали почти 400 пловцов, - подчеркнул Кастрицкий, - готовились заранее, было сложно, но возникавшие технические или организационные вопросы решались быстро. Мы получили хороший опыт, коллектив спортцентра - благодарность от организаторов. Все понравилось, поэтому на текущий год в план СПЭ поставили уже шесть республиканских соревнований, которые буду проходить в нашем бассейне.

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