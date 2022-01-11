Кохтла-ярвеский бассейн ждет тысячи гостей

По словам директора спортцентра Михаила Кастрицкого, это обусловлено не только тем, что в новом бассейне созданы хорошие условия для спортсменов, но и потому что команда "Wiru" отлично справилась с организацией первых крупных состязаний: в конце декабря здесь прошел чемпионат Эстонии среди юниоров и молодежи, который был высоко оценен руководством Cоюза плавания Эстонии.