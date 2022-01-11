Из торгового центра в Нарве украли драгоценности и наличные на 90 тысяч евро

Инцидент произошел 7 января, сообщает во вторник rus.err.ee со ссылкой на Идаскую префектуру.

По данным правоохранителей, злоумышленники проникли в торговый центр через люк в крыше здания, а затем похитили хранившиеся в сейфе драгоценности и наличные деньги.