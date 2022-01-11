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Из торгового центра в Нарве украли драгоценности и наличные на 90 тысяч евро

ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Из расположенного на Таллиннском шоссе в Нарве торгового центра неизвестные злоумышленники похитили деньги и драгоценности на сумму около 90 тысяч евро.

Инцидент произошел 7 января, сообщает во вторник rus.err.ee со ссылкой на Идаскую префектуру.

По данным правоохранителей, злоумышленники проникли в торговый центр через люк в крыше здания, а затем похитили хранившиеся в сейфе драгоценности и наличные деньги.

Первоначальный ущерб от кражи составляет 90 тысяч евро.

Для расследования обстоятельств инцидента возбуждено уголовное дело.

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