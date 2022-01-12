Российские туристы на праздники спа-отели не заполнили
Если в доковидное время спа-отели Ида-Вирумаа заполняли на Новый год и в начале января восточные соседи, то ограничения на поездки проредили ряды туристов из России.
Если в доковидное время спа-отели Ида-Вирумаа заполняли на Новый год и в начале января восточные соседи, то ограничения на поездки проредили ряды туристов из России.
Если учесть, что годом раньше ида-вируские спа были вообще закрыты, то последний Новый год и первая неделя нынешнего года прошли куда более весело.