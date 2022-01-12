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Российские туристы на праздники спа-отели не заполнили

Руководитель спа-отеля "Toila" Яак Пруунес сказал, что если заполняемость отеля в январе-феврале обычно низкая, то теплые бассейны и горячие бани не пустуют и в эти месяцы. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Если в доковидное время спа-отели Ида-Вирумаа заполняли на Новый год и в начале января восточные соседи, то ограничения на поездки проредили ряды туристов из России.

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Если учесть, что годом раньше ида-вируские спа были вообще закрыты, то последний Новый год и первая неделя нынешнего года прошли куда более весело.

- На 80 процентов дом все же заполнился, и две трети постояльцев были из России, - сказал исполнительный руководитель спа-отеля Тойла Яак Пруунес. 

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