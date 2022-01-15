Неэме Кунингас констатирует, что быть учителем в Кохтла-Ярве и стараться направить выбор молодых людей с помощью своего интеллекта, мудрости, опыта и принципов - это одна из самых важных миссий, которые он может выполнить.

Неэме Кунингас констатирует, что быть учителем в Кохтла-Ярве и стараться направить выбор молодых людей с помощью своего интеллекта, мудрости, опыта и принципов - это одна из самых важных миссий, которые он может выполнить. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Поставивший более 80 спектаклей в больших оперных театрах Неэме Кунингас признается, что перед началом новой рабочей недели в Кохтла-Ярвеской гимназии волнуется так же сильно, как перед премьерой. Гимназисты, изучающие исполнительские искусства, вытащили счастливый билет, получив шанс сформироваться под началом столь выдающегося и необычного учителя. Сам Кунингас говорит, что раз ему дана возможность прожить несколько жизней, сыграть разные роли, то надо быть дураком, чтобы ею не воспользоваться.

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