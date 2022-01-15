Поставивший более 80 спектаклей в больших оперных театрах Неэме Кунингас признается, что перед началом новой рабочей недели в Кохтла-Ярвеской гимназии волнуется так же сильно, как перед премьерой. Гимназисты, изучающие исполнительские искусства, вытащили счастливый билет, получив шанс сформироваться под началом столь выдающегося и необычного учителя. Сам Кунингас говорит, что раз ему дана возможность прожить несколько жизней, сыграть разные роли, то надо быть дураком, чтобы ею не воспользоваться.

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- Как Хендрик Агур уговорил вас приехать учителем в Кохтла-Ярве?

- Я узнал, что Хендрик Агур, c которым я уже был знаком, возглавит эту гимназию, и прочел его концепцию, которую он составил для участия в конкурсе. Она оказалась созвучна моему личному, даже немного эгоистичному интересу. Я очень много работал с молодежью: в академии музыки, проводил мастер-классы, но в своей специфической области.