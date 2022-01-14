На стройплощадке технологической школы в центре Йыхви вспыхнул пожар

В 16.07 в центр тревоги поступило сообщение об открытом огне на территории будущей технологической школы. По данным Спасательного департамента, рядом со школой загорелся контейнер, в котором было около 45 кубометров мусора.

Спасатели локализовали возгорание в 16.26. Жертв нет. Бывшее здание связи, которое будет переоборудовано под школу технологий "Kood/Jõhvi", пострадало от дыма.

Компания "KRC Ehitus", занимающаяся реконструкцией здания, на этой неделе приступила к демонтажу с помощью крана крупных бетонных элементов с фасада здания.