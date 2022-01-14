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На стройплощадке технологической школы в центре Йыхви вспыхнул пожар

В пятницу вечером в строящейся Йыхвиской технологической школе вспыхнул пожар. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

В пятницу вечером на стройплощадке технологической школы в центре Йыхви вспыхнул пожар, который спасатели устранили за пару десятков минут.

В 16.07 в центр тревоги поступило сообщение об открытом огне на территории будущей технологической школы. По данным Спасательного департамента, рядом со школой загорелся контейнер, в котором было около 45 кубометров мусора. 

Спасатели локализовали возгорание в 16.26. Жертв нет. Бывшее здание связи, которое будет переоборудовано под школу технологий "Kood/Jõhvi", пострадало от дыма. 

Компания "KRC Ehitus", занимающаяся реконструкцией здания, на этой неделе приступила к демонтажу с помощью крана крупных бетонных элементов с фасада здания. 

Строительные работы, которые обойдутся почти в пять миллионов евро, должны продлиться до конца августа. Школа программирования, в которой прошлой осенью приступили к учебе более 200 человек, временно находится в силламяэских помещениях Ида-Вирумааского центра профессионального образования.

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