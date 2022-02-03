Снегоуборщики заваливают подъездные дороги и подходы к воротам селян

Проживающий в деревне Молдова Люганузеской волости Микко Молдау каждый раз после снегопада заводит трактор и расчищает свою подъездную дорогу. В том числе разгребает вал, сваливаемый поперек его дороги проезжающим мимо снегоуборщиком.

- У меня проблемы нет, ведь у меня есть трактор, иногда помогаю и кому-нибудь из соседей разгребать эти валы. А тем, кому приходится орудовать лопатой, трудно. Тут проживают также люди с инвалидностью, которым и не пробиться с лопатой через эти завалы, - отметил он.