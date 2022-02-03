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Снегоуборщики заваливают подъездные дороги и подходы к воротам селян

На государственных дорогах снегоуборщикам некогда выровнять плуг, когда они проезжают мимо примыкающих дорог и автобусных остановок. Заваленные снегом места расчищают отдельно лишь спустя несколько часов. ФОТО: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Если селянину нужно попасть домой или же из дому выбраться, то ему придется не только подъездную дорогу расчистить, но и разгрести оставшиеся после снегоуборщиков снежные завалы.

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Проживающий в деревне Молдова Люганузеской волости Микко Молдау каждый раз после снегопада заводит трактор и расчищает свою подъездную дорогу. В том числе разгребает вал, сваливаемый поперек его дороги проезжающим мимо снегоуборщиком.

- У меня проблемы нет, ведь у меня есть трактор, иногда помогаю и кому-нибудь из соседей разгребать эти валы. А тем, кому приходится орудовать лопатой, трудно. Тут проживают также люди с инвалидностью, которым и не пробиться с лопатой через эти завалы, - отметил он.

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