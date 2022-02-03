Снегоуборщики заваливают подъездные дороги и подходы к воротам селян
Если селянину нужно попасть домой или же из дому выбраться, то ему придется не только подъездную дорогу расчистить, но и разгрести оставшиеся после снегоуборщиков снежные завалы.
Если селянину нужно попасть домой или же из дому выбраться, то ему придется не только подъездную дорогу расчистить, но и разгрести оставшиеся после снегоуборщиков снежные завалы.
Проживающий в деревне Молдова Люганузеской волости Микко Молдау каждый раз после снегопада заводит трактор и расчищает свою подъездную дорогу. В том числе разгребает вал, сваливаемый поперек его дороги проезжающим мимо снегоуборщиком.