К "Нарва-Трансу" присоединился опытный украинский футболист

Воспитанник легендарного киевского "Динамо" Дедечко играет на позициях опорного полузащитника и центрального защитника. Он выступал за несколько команд в высших лигах Украины, России и Казахстана. В рядах чемпиона Казахстана "Астаны" он сыграл три матча на групповом этапе Лиги чемпионов. До приезда в Нарву Дедечко провел несколько сезонов в известных армянских клубах "Арарат" и "Ноа". Хотя Дедечко - игрок оборонительной позиции, на протяжении своей карьеры он забил в общей сложности почти пятьдесят голов.

В 2013 году он вышел на поле за национальную сборную Украины в товарищеском матче с Израилем. Вдобавок он провел десятки встреч за большую футбольную державу Украину в молодежных сборных разных возрастных категорий.

Фланговый защитник "Нарва-Транса" Мартин Кяос сказал "Soccernet", что приход опытного Дедечко добавит уверенности всей линии обороны "Нарва-Транса".

Помимо Дедечко "Транс" этой зимой подписал еще троих новых игроков. Из тартуской "Таммеки" пришел фланговый защитник Кевин Алоэ, дважды чемпион Эстонии в составе таллиннской "Флоры". Из Таджикистана вернулся в Нарву голкипер Алексей Матросов, который вдобавок получил должность тренера вратарей. Из вильяндиского "Тулевика" в "Транс" перешел 22-летний крайний нападающий Евгений Демидов.