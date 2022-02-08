К "Нарва-Трансу" присоединился опытный украинский футболист
В преддверии нового сезона к "Нарва-Трансу" присоединился 34-летний украинец Денис Дедечко, сыгравший в числе прочего один матч за национальную сборную своей страны.
В преддверии нового сезона к "Нарва-Трансу" присоединился 34-летний украинец Денис Дедечко, сыгравший в числе прочего один матч за национальную сборную своей страны.
Воспитанник легендарного киевского "Динамо" Дедечко играет на позициях опорного полузащитника и центрального защитника. Он выступал за несколько команд в высших лигах Украины, России и Казахстана. В рядах чемпиона Казахстана "Астаны" он сыграл три матча на групповом этапе Лиги чемпионов. До приезда в Нарву Дедечко провел несколько сезонов в известных армянских клубах "Арарат" и "Ноа". Хотя Дедечко - игрок оборонительной позиции, на протяжении своей карьеры он забил в общей сложности почти пятьдесят голов.
В 2013 году он вышел на поле за национальную сборную Украины в товарищеском матче с Израилем. Вдобавок он провел десятки встреч за большую футбольную державу Украину в молодежных сборных разных возрастных категорий.
Фланговый защитник "Нарва-Транса" Мартин Кяос сказал "Soccernet", что приход опытного Дедечко добавит уверенности всей линии обороны "Нарва-Транса".
Помимо Дедечко "Транс" этой зимой подписал еще троих новых игроков. Из тартуской "Таммеки" пришел фланговый защитник Кевин Алоэ, дважды чемпион Эстонии в составе таллиннской "Флоры". Из Таджикистана вернулся в Нарву голкипер Алексей Матросов, который вдобавок получил должность тренера вратарей. Из вильяндиского "Тулевика" в "Транс" перешел 22-летний крайний нападающий Евгений Демидов.
В матче зимнего турнира в субботу "Нарва-Транс" сыграл вничью с тартуской "Таммекой" - 2:2. Голы Мартина Кяоса и Эдуарда Головлева дважды выводили нарвитян вперед, но тартусцам дважды удалось сравнять счет.