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Художники по свету подсветили Кренгольм в темное время

Световые инсталляции сконцентрированы в окрестностях здания Нарвской арт-резиденции. ФОТО: Johanna Rannula

Выставка под открытым небом "Narva väike valgus", которая делает светлее настроение и ландшафт Кренгольмского района Нарвы в темное время суток, проработает до конца марта.

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Нарвская арт-резиденция и НКО "Valgusklubi" установили в районе Кренгольм пять световых инсталляций. Объемные произведения эстонских художников и студентов Эстонской художественной академии расположены в окрестностях здания арт-резиденции.

- Выставка придает району Кренгольм новый облик, - подтвердила руководитель арт-резиденции Йоханна Раннула. 

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