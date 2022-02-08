Художники по свету подсветили Кренгольм в темное время
Выставка под открытым небом "Narva väike valgus", которая делает светлее настроение и ландшафт Кренгольмского района Нарвы в темное время суток, проработает до конца марта.
Выставка под открытым небом "Narva väike valgus", которая делает светлее настроение и ландшафт Кренгольмского района Нарвы в темное время суток, проработает до конца марта.
Нарвская арт-резиденция и НКО "Valgusklubi" установили в районе Кренгольм пять световых инсталляций. Объемные произведения эстонских художников и студентов Эстонской художественной академии расположены в окрестностях здания арт-резиденции.