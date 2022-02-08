В субботу пришлось вытаскивать из сугробов четыре автобуса уездных линий

Подобная нынешней дорожная ситуация наблюдалась в декабре 2010 года, когда снежный шторм Моника тоже загонял в кювет автобусы. Но тогда дело ограничилось одной сильной метелью, а нынешней зимой их было уже три. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik