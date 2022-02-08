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В субботу пришлось вытаскивать из сугробов четыре автобуса уездных линий

Подобная нынешней дорожная ситуация наблюдалась в декабре 2010 года, когда снежный шторм Моника тоже загонял в кювет автобусы. Но тогда дело ограничилось одной сильной метелью, а нынешней зимой их было уже три. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

В субботу помощь тракторов и буксиров потребовалась четырем застрявшим в снегу линейным автобусам; с учетом бушевавшей метели не было причин обвинять снегоуборщиков.

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В субботу вечером Йыхвиское отделение полиции разместило в "Фейсбуке" видео, как в Алутагузеской волости неподалеку от Тудулинна полицейские копали проход к двери скатившегося из-за гололеда в кювет автобуса. Полицейские доставили двух находившихся в автобусе пассажиров в Муствеэ, а на помощь автобусу прибыл буксир.

- Это была второстепенная дорога, - сказал руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, что с учетом бушевавшей в это время метели не в чем упрекнуть было дорожные службы.

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