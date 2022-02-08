В субботу пришлось вытаскивать из сугробов четыре автобуса уездных линий
В субботу помощь тракторов и буксиров потребовалась четырем застрявшим в снегу линейным автобусам; с учетом бушевавшей метели не было причин обвинять снегоуборщиков.
В субботу помощь тракторов и буксиров потребовалась четырем застрявшим в снегу линейным автобусам; с учетом бушевавшей метели не было причин обвинять снегоуборщиков.
В субботу вечером Йыхвиское отделение полиции разместило в "Фейсбуке" видео, как в Алутагузеской волости неподалеку от Тудулинна полицейские копали проход к двери скатившегося из-за гололеда в кювет автобуса. Полицейские доставили двух находившихся в автобусе пассажиров в Муствеэ, а на помощь автобусу прибыл буксир.