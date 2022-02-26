Руководитель Ида-Вируского округа Идаского спасательного центра Тармо Антон в понедельник корпел в своем рабочем кабинете над вопросами страховой фирмы по поводу возгорания в кохтла-ярвеском торговом центре "Vironia", когда в кабинет зашли его коллеги и ошарашили сообщением о том, что президент удостоил его ордена Белой звезды.

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- Где вы были и что делали, когда узнали, что президент решил вручить вам государственный знак отличия?

- За рабочим столом. Занимался вопросами касательно пожара в торговом центре "Vironia", когда в кабинет вошли руководитель бюро надзора за безопасностью Марти Сийм и руководитель нашего центра Айлар Хольцманн - они пришли оповестить меня об этом и поздравить.