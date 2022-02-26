В Ида-Вируской центральной больнице больных лечат рядом украинские и российские врачи
В Ида-Вируской центральной больнице уверены, что вторжение России в Украину не создаст конфликтов между работающими в больнице врачами, приехавшими из этих стран.
В Ида-Вируской центральной больнице уверены, что вторжение России в Украину не создаст конфликтов между работающими в больнице врачами, приехавшими из этих стран.
Председатель правления больницы Тармо Тохвер сказал, что работники больницы могут иметь разные мнения относительно происходящего. "У нас пестрая команда врачей, у каждого свои принципы и взгляды, но о них мы в больнице разговариваем не очень много. Надеемся, что люди сумеют ладить друг с другом и проблем не возникнет. Главное все же выполнение рабочих обязанностей. Для нас важно, чтобы была спокойная рабочая среда и мы могли лечить больных", - отметил он.
Тохвер добавил, что сейчас коронавирус и без того сильно мешает деятельности больницы: плановое лечение не получается оказывать в необходимом объеме и часть отделений закрыты, так как из-за вируса временно выбыли из строя около 15 процентов работников больницы.
- Из-за большой нагрузки врачи работают сейчас самоотверженно, - сказал Тохвер, заметив, что Союз больниц порекомендовал поддержать связанных с Украиной медиков через Красный Крест.
В Ида-Вируской больнице для лечения ковидных больных сейчас предусмотрены 63 койко-места, из них семь - в отделении интенсивной терапии, одно - в родильном отделении. "Поскольку зараженность в Ида-Вирумаа очень высокая, то есть опасение, что придется добавить этих мест. Нехватки помещений нет, однако сложнее всего укомплектовать сестринские посты", - сказал Тохвер.