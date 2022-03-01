Похитители леса вырубили гослес на 160000 евро
Похитители леса успели за четыре года вырубить в общем 25 гектаров государственного леса, прежде чем Центр управления гослесами прошлым летом обнаружил ряд таких вырубок после полученного сообщения.
Похитители леса успели за четыре года вырубить в общем 25 гектаров государственного леса, прежде чем Центр управления гослесами прошлым летом обнаружил ряд таких вырубок после полученного сообщения.
О подозрительной деятельности в районе бывшей шахты "Viru" Центру управления гослесами (RMK) сообщила в августе прошлого года фирма, которая вела по соседству законную вырубку и, заглянув на лесной портал, поняла, что гослес там вырубается без разрешения.