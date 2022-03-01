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Похитители леса вырубили гослес на 160000 евро

С обнаруженной первой делянки большая часть древесины еще не была вывезена. ФОТО: Keskkonnaamet

Похитители леса успели за четыре года вырубить в общем 25 гектаров государственного леса, прежде чем Центр управления гослесами прошлым летом обнаружил ряд таких вырубок после полученного сообщения.

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О подозрительной деятельности в районе бывшей шахты "Viru" Центру управления гослесами (RMK) сообщила в августе прошлого года фирма, которая вела по соседству законную вырубку и, заглянув на лесной портал, поняла, что гослес там вырубается без разрешения.

- Когда мы получили сообщение, что там работает харвестер, я вызвал на место полицию и инспекторов по окружающей среде, и нам удалось задержать машину, - сказал ида-вирумааский лесничий RMK Алар Сюда.

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