Авели Уусталу показала лучший в своей жизни результат на юниорском ЧМ

На трассу вышли в общем 66 лыжниц. В предварительном заезде Уусталу показала 28-е время, отстав примерно на девять секунд от лучшей в предварительном заезде шведки Моа Ханссон, ставшей позднее чемпионкой мира.

В своем четвертьфинале Авели Уусталу сумела обогнать трех из пяти конкурентов, что и обеспечило ей в итоге 16-е место, что стало лучшим результатом среди эстонских девушек.

До сих пор лучшим результатом Авели Уусталу на юниорских чемпионатах было 31-е место, которое она заняла в спринте в возрастном классе U20 в 2019 году. В прошлом году ее показатели испортил перенесенный непосредственно перед ЧМ коронавирус, из-за чего ей пришлось довольствоваться 39-м местом.