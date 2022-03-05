Семья работающего в Кивиыли украинца, спасаясь от войны, приехала в Ида-Вирумаа
Предприятия всевозможными способами предлагают помощь и поддержку своим украинским рабочим, самоуправления готовятся к приему военных беженцев.
Предприятия всевозможными способами предлагают помощь и поддержку своим украинским рабочим, самоуправления готовятся к приему военных беженцев.
На "Kiviõli Keemiatööstus" работают восемь украинцев, семьи которых оставались в Украине, когда началась война.
Один из них теперь может дышать спокойнее: его жена и ребенок вместе с собакой вчера приехали в Кивиыли. На первых порах они будут жить вместе с отцом семейства в комнате в общежитии, но вскоре переедут на отдельную жилплощадь, которую предприятие найдет в сотрудничестве с Люганузеским волостным управлением.
Семья другого работника тоже выбралась из Украины, но они поедут дальше к родственникам в Германию.
По имевшимся вчера данным, семья еще одного мужчины, жившая в восточной части Украины, - женщина с двумя детьми дошкольного возраста - отправилась в путь и через некоторое время тоже должна прибыть в Кивиыли.
Семьи пяти работников, к сожалению, оказались в ловушке в восточной части Украины, где коридоров для передвижения практически не осталось.
- У одного мужчины там жена с двумя маленькими детьми, одному три года, другому меньше одного. Он готов сам за ними поехать, если бы имелась такая возможность, - сказала коммуникационный руководитель "Kiviõli Keemiatööstus" Герли Романович.
Всем восьми украинцам предприятие выплатило денежное пособие - чтобы они смогли отправить помощь на родину, чтобы им было проще вести дела.
- Мы с ними постоянно на связи, готовы помочь привезти семьи с границы, если возникнет необходимость и возможность. Волость готова обеспечить им питание и кров, мы со своей стороны можем помочь с документами, - рассказала Романович.
Химпредприятие призвало всех своих работников с украинскими корнями обращаться к предприятию за советом и помощью, если они хотят перевезти сюда находящихся в очаге войны родных.
На "Viru Keemia Grupp" трудится примерно пятьдесят украинцев, все работают довольно давно и живут здесь вместе с семьями.
- Мы всем сообщили, что желающие перевезти сюда живущих в Украине близких должны связаться с нашим отделом кадров. Мы занимаемся каждой проблемой персонально, помогаем как советом, так и с практической стороны, - сказала руководитель по связям с общественностью "VKG" Ирина Боенко.
За помощью или советом пока никто не обращался.
Предприятие также составило и передало кассе по безработице список возможных вакансий и предлагает всем сотрудникам бесплатную психологическую помощь.
- Стараемся поддерживать благоприятный микроклимат на рабочих местах, - Боенко считает это важным.
Самоуправления довольно основательно подготовились к приему беженцев из Украины. Наиболее подробную информацию разместило на своем сайте Люганузеское волостное управление.
В Люганузе готовы сразу принять как минимум 50 беженцев. Большую их часть возможно разместить в хостеле "Maidla", где уже сделаны приготовления. Предлагаются также четыре социальных квартиры в хорошем состоянии. Будут обеспечены питание и места в школе и детсаду.
15 добровольцев уже сообщили о желании поддержать волость в оказании помощи беженцам, проведены переговоры с предпринимателями, которые, по имеющимся данным, могут предложить более 30 рабочих мест.
Помощник волостного старейшины Арно Россман констатировал, что на уровне государства процесс немного затянулся: "Какова поддержка со стороны государства? Невозможно возложить все расходы на самоуправления, частные предприятия тоже не могут предлагать услугу бесплатно".
Тойлаская волость тоже готова принять 50 беженцев. Продуманы как возможности размещения, так и все необходимые для жизни услуги.
Старейшина волости Эве Эаст отметила, что социальных квартир у волости нет, но несколько человек сообщили о готовности разместить беженцев у себя.
- Больших промпредприятий у нас нет, я поговорила с несколькими предпринимателями, но в части рабочих мест мы будем сотрудничать с кассой по безработице, которая предложила свою помощь, - сказала она.
Живущая в Тудулинна украинка сообщила Алутагузескому волостному управлению, что к ним едут беженцы из Украины.
- Непосредственная помощь от волости им не требуется, жилплощадь там есть, питание тоже, но мы договорились о том, как будем обмениваться информацией, чтобы волость смогла выполнить все необходимые процедуры, - сказала помощник волостного старейшины Кайри Хыбемери.
В Алутагузе для размещения беженцев предлагаются лагерь в Ремнику, бывший центр беженцев в Иллука и алайыэский кордон - все три являются партнерами государства. Волость со своей стороны может добавить центр отдыха в Паннъярве и шесть социальных квартир.
Поиском опорных лиц займутся тогда, когда возникнет такая необходимость. В случае если приезжие не говорят по-русски или по-английски, помощников придется искать через соответствующие организации.
- Будем решать проблемы, когда они появятся. Паники у нас нет, мы справимся! - заверила Хыбемери.