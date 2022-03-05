Семья работающего в Кивиыли украинца, спасаясь от войны, приехала в Ида-Вирумаа

На "Kiviõli Keemiatööstus" работают восемь украинцев, семьи которых оставались в Украине, когда началась война.

Один из них теперь может дышать спокойнее: его жена и ребенок вместе с собакой вчера приехали в Кивиыли. На первых порах они будут жить вместе с отцом семейства в комнате в общежитии, но вскоре переедут на отдельную жилплощадь, которую предприятие найдет в сотрудничестве с Люганузеским волостным управлением.

Семья другого работника тоже выбралась из Украины, но они поедут дальше к родственникам в Германию.

По имевшимся вчера данным, семья еще одного мужчины, жившая в восточной части Украины, - женщина с двумя детьми дошкольного возраста - отправилась в путь и через некоторое время тоже должна прибыть в Кивиыли.

Семьи пяти работников, к сожалению, оказались в ловушке в восточной части Украины, где коридоров для передвижения практически не осталось.

- У одного мужчины там жена с двумя маленькими детьми, одному три года, другому меньше одного. Он готов сам за ними поехать, если бы имелась такая возможность, - сказала коммуникационный руководитель "Kiviõli Keemiatööstus" Герли Романович.

Всем восьми украинцам предприятие выплатило денежное пособие - чтобы они смогли отправить помощь на родину, чтобы им было проще вести дела.

- Мы с ними постоянно на связи, готовы помочь привезти семьи с границы, если возникнет необходимость и возможность. Волость готова обеспечить им питание и кров, мы со своей стороны можем помочь с документами, - рассказала Романович.

Химпредприятие призвало всех своих работников с украинскими корнями обращаться к предприятию за советом и помощью, если они хотят перевезти сюда находящихся в очаге войны родных.

На "VKG" украинцы помощи пока не просили

На "Viru Keemia Grupp" трудится примерно пятьдесят украинцев, все работают довольно давно и живут здесь вместе с семьями.

- Мы всем сообщили, что желающие перевезти сюда живущих в Украине близких должны связаться с нашим отделом кадров. Мы занимаемся каждой проблемой персонально, помогаем как советом, так и с практической стороны, - сказала руководитель по связям с общественностью "VKG" Ирина Боенко.

За помощью или советом пока никто не обращался.

Предприятие также составило и передало кассе по безработице список возможных вакансий и предлагает всем сотрудникам бесплатную психологическую помощь.

- Стараемся поддерживать благоприятный микроклимат на рабочих местах, - Боенко считает это важным.

Нельзя возложить все расходы на самоуправление

Самоуправления довольно основательно подготовились к приему беженцев из Украины. Наиболее подробную информацию разместило на своем сайте Люганузеское волостное управление.