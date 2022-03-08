Ида-вируские охотники пожертвовали украинским беженцам 1800 мясных консервов

Сбор и пожертвование мясных консервов начали сааремааские охотники, после чего Эстонское общество охотников подхватило инициативу и призвало всех своих членов последовать хорошему примеру.

Пожертвование организуется в сотрудничестве с Эстонским Красным Крестом, и не всякие консервы годятся.

- Это происходит не так, что мы достаем из своих подвалов ранее заказанные консервы. Пришлось заказывать их отдельно на Адавереском мясокомбинате, чтобы на банках имелась вся требуемая маркировка, - сказал исполнительный руководитель Ида-Вирумааского общества охотников Марко Винни.

В Ида-Вирумааском обществе консервы для пожертвования заказали четыре общества охотников: Каукси, Мяэтагузе, Авинурме и Оонурме-Нугритс. В общей сложности заказали 1800 консервов стоимостью 3000 евро.

Семь отделений - в Алайыэ, Пермискюла, Вока, Ремнику, Куремяэ, Кохтла-Нымме и Кивинымме - пожертвовали деньги, в общем 4900 евро.

По словам Винни, кампания продолжается, и он призывает всех, кто еще сомневается, жертвовать или нет, сделать это доброе дело. Вайвараские охотники, например, уже сообщили о намерении сделать пожертвование.

- Приятно отметить, что к инициативе присоединились и те отделения, где большая доля русскоязычных охотников. Это показывает, что наш охотничий округ по-прежнему един и наши люди понимают, что происходит в Украине.

Эстонское общество охотников совместно с фондом Министерства иностранных дел "Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus" запустило еще одну кампанию по сбору исправных и полностью укомплектованных аналоговых ручных радиопередатчиков. Они принимаются в таллиннском офисе общества до полудня завтрашнего дня.