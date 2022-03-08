В Ида-Вирумаа военные беженцы найдут работу, скорее, в промышленности, нежели в сельском хозяйстве

Сельское хозяйство в Ида-Вирумаа - это в основном выращивание зерновых, и здешние земледельцы ищут главным образом мужчин для работы на тракторах и прочей технике.

- Один украинец должен был поступить ко мне на работу 27 февраля, но 24-го началась война, и он, конечно, не приехал, - сказал крупнейший сельхозпредприниматель уезда Михкель Олт, на полях и фермах которого украинцы работают уже несколько лет.