Если земледельцам вспомогательные рабочие руки требуются главным образом на сельхозмашины, то касса по безработице может предложить работу и женщинам - например, в качестве швей или операторов.
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В Ида-Вирумаа военные беженцы найдут работу, скорее, в промышленности, нежели в сельском хозяйстве
В Ида-Вирумаа военные беженцы найдут работу, скорее, в промышленности, нежели в сельском хозяйстве
Сельское хозяйство в Ида-Вирумаа - это в основном выращивание зерновых, и здешние земледельцы ищут главным образом мужчин для работы на тракторах и прочей технике.