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В Ида-Вирумаа военные беженцы найдут работу, скорее, в промышленности, нежели в сельском хозяйстве

Кюлли Крийс
, журналист
В Ида-Вирумаа военные беженцы найдут работу, скорее, в промышленности, нежели в сельском хозяйстве
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Земледельцы могут предложить работу главным образом мужчинам - на технике.
Земледельцы могут предложить работу главным образом мужчинам - на технике. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Если земледельцам вспомогательные рабочие руки требуются главным образом на сельхозмашины, то касса по безработице может предложить работу и женщинам - например, в качестве швей или операторов.

Сельское хозяйство в Ида-Вирумаа - это в основном выращивание зерновых, и здешние земледельцы ищут главным образом мужчин для работы на тракторах и прочей технике.

- Один украинец должен был поступить ко мне на работу 27 февраля, но 24-го началась война, и он, конечно, не приехал, - сказал крупнейший сельхозпредприниматель уезда Михкель Олт, на полях и фермах которого украинцы работают уже несколько лет.

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