Обыск в департаменте городского хозяйства Нарвы - раскручивается новая коррупционная история

Мэр Нарвы Катри Райк подтвердила факт проведения обыска, отметив, что не может комментировать содержание этой истории. Но Райк поставлена в известность.

- Разумеется, очень жаль. Коррупция ведь была большой проблемой Нарвы, и, как видим, она никуда не исчезла окончательно. Ждем результатов расследования, не нужно бежать впереди паровоза, - сказала Райк.

Мэр Нарвы заверила также, что, несмотря на происходящее, повседневная работа в сфере городского хозяйства продолжается.

- Происходящее еще раз показало, как важен для города внутренний контроль. Нужна и новая структура горуправы - более прозрачная и понятная. Реформа структуры, включающая и создание внутреннего контроля, была ранее обещана, и она обязательно произойдет, - добавила Райк.

Председатель Нарвского горсобрания Владимир Жаворонков тоже сказал, что в курсе происходящего в департаменте городского хозяйства. "У меня есть не просто предположения, а твердые сведения, но пока без комментариев", - сказал Жаворонков.

Департамент городского хозяйства Нарвской горуправы с 12 февраля возглавляет Наталья Шибалова. Она прежде там же заведовала отделом имущества. От Шибаловой комментарий получить пока не удалось.

Шибалова - очень опытный нарвский чиновник в области городского хозяйства. В 2011-2013 годах она была также вице-мэром Нарвы и одно время исполняла обязанности мэра.

До Шибаловой департамент горхозяйства Нарвы с 2017 года возглавляла Елена Скулачева. Нынче в январе Скулачева подала заявление о снятии ее с должности директора, заодно попросив перевести себя, по возможности, на другую должность в том же департаменте. С 12 февраля она занимает должность руководителя отдела имущества, которую до нее занимала Шибалова.

Пресс-представитель прокуратуры Каарель Каллас сообщил без конкретных имен, что руководитель одного из отделов в Нарвской горуправе подозревается в нарушении ограничения на совершение действия. Вдобавок с чиновником еще двое других лиц тоже под подозрением.

В поисках улик обыску подверглись все связанные места.

- Согласно подозрению, нарушение ограничения на совершение действия было совершено в связи с одним тендером, проведенным в Нарве в прошлом году, - говорит Каллас. - Уголовное дело находится на ранней стадии, поэтому на данный момент не представляется возможным описать более подробно. В ходе последующего криминального делопроизводства мы проверим, верны подозрения или нет.

Каллас добавил, что о задержании подозреваемых прокуратура не ходатайствует.