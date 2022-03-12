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Помощь украинцам в Нарве оказывают в истинном народном посольстве на улице Линда

Илья Смирнов
Помощь украинцам в Нарве оказывают в истинном народном посольстве на улице Линда
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Вопреки пугающе неустроенному интерьеру, в пункте сбора и распределения гуманитарной помощи тепло и душевно - благодаря общему желанию сделать добро.
Вопреки пугающе неустроенному интерьеру, в пункте сбора и распределения гуманитарной помощи тепло и душевно - благодаря общему желанию сделать добро. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Пункт сбора и распределения гуманитарной помощи украинцам в Нарве своим видом невольно иллюстрирует, с какой разрухой столкнулись люди в далекой Украине. Однако, вопреки пугающе неустроенному интерьеру, в этом доме тепло и душевно, благодаря общему желанию сделать добро.

В Украину из Нарвы уезжает далеко не все, что собрано стараниями горожан: большая часть вещей осталась в пункте сбора - для последующего распределения здешним беженцам. "У этих людей здесь вообще ничего нет", - с состраданием констатирует организатор Янина Лойко.

Сама она не желает полемизировать о войне ни с журналистами, ни с кем-либо вообще. Свое молчание Янина объясняет мудро: "Сейчас не время становиться частью зла, происходящего в мире, а чтобы не быть частью зла - надо стать частью Добра".

Нарвский департамент социальной помощи, работающий с военными беженцами, успешно наладил сотрудничество с пунктом сбора. Украинцам выдают талоны на получение нужных товаров - и за ними люди приходят с сумками и мешками.

Для немолодых Олега и Аллы путь в Нарву из Житомира лежал через Румынию и Польшу. Сюда они приехали потому, что в Нарве живет старенькая мама Олега. Из пункта сбора гуманитарной помощи супруги ушли с сумками и пакетами, полными вещей.

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