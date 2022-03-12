Помощь украинцам в Нарве оказывают в истинном народном посольстве на улице Линда

В Украину из Нарвы уезжает далеко не все, что собрано стараниями горожан: большая часть вещей осталась в пункте сбора - для последующего распределения здешним беженцам. "У этих людей здесь вообще ничего нет", - с состраданием констатирует организатор Янина Лойко.

Сама она не желает полемизировать о войне ни с журналистами, ни с кем-либо вообще. Свое молчание Янина объясняет мудро: "Сейчас не время становиться частью зла, происходящего в мире, а чтобы не быть частью зла - надо стать частью Добра".

Нарвский департамент социальной помощи, работающий с военными беженцами, успешно наладил сотрудничество с пунктом сбора. Украинцам выдают талоны на получение нужных товаров - и за ними люди приходят с сумками и мешками.