Вт, 15.03.2022
Погода
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Otsing
Для подписчиков

Учитель вдохновляет учеников своим примером

Ирина Кивисельг
, журналист
Учитель вдохновляет учеников своим примером
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Евгений Колпаков преподает в Кохтла-Ярвеской школе искусств и находит время для своего творчества.
Евгений Колпаков преподает в Кохтла-Ярвеской школе искусств и находит время для своего творчества. Фото: Aarne Hanni

В галерее "Руут" Кохтла-Ярвеской школы искусств открылась персональная экспозиция картин Евгения Колпакова, посвященная творческому сорокалетию художника и жизненному юбилею. Она демонстрирует не только жанровое разнообразие, но и призвана мотивировать школьников к развитию искусства.

Подборка работ, созданных с начала 80-х годов прошлого века и до последних лет, - это творческие искания автора на протяжении десятилетий, причем иногда в буквальном смысле, некоторые полотна создавались более двух десятилетий. Художник трудится в разных жанрах, но его визитная карточка - стиль, который он называет оптическим экспрессионизмом. По словам автора, сейчас на такие работы мало времени, поэтому больше занимается живописью и в технике монотипия.

- Хотел показать школьникам то, чего можно достигнуть, - подчеркнул на вернисаже виновник торжества. - На уроках мы много говорим об искусстве, но если есть возможность показать наглядно - это лучше. Предлагаю и своим коллегам чаще показывать собственные творения, было бы полезно устраивать также совместные выставки. Это и педагогов мотивирует.

Ключевые слова
Читать также
Актуально

Читать также

Наверх