Учитель вдохновляет учеников своим примером

Подборка работ, созданных с начала 80-х годов прошлого века и до последних лет, - это творческие искания автора на протяжении десятилетий, причем иногда в буквальном смысле, некоторые полотна создавались более двух десятилетий. Художник трудится в разных жанрах, но его визитная карточка - стиль, который он называет оптическим экспрессионизмом. По словам автора, сейчас на такие работы мало времени, поэтому больше занимается живописью и в технике монотипия.