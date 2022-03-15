В галерее "Руут" Кохтла-Ярвеской школы искусств открылась персональная экспозиция картин Евгения Колпакова, посвященная творческому сорокалетию художника и жизненному юбилею. Она демонстрирует не только жанровое разнообразие, но и призвана мотивировать школьников к развитию искусства.
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Учитель вдохновляет учеников своим примером
Учитель вдохновляет учеников своим примером
Подборка работ, созданных с начала 80-х годов прошлого века и до последних лет, - это творческие искания автора на протяжении десятилетий, причем иногда в буквальном смысле, некоторые полотна создавались более двух десятилетий. Художник трудится в разных жанрах, но его визитная карточка - стиль, который он называет оптическим экспрессионизмом. По словам автора, сейчас на такие работы мало времени, поэтому больше занимается живописью и в технике монотипия.