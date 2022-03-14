Ида-Вируская центральная больница оказывает военным беженцам из Украины неотложную медицинскую помощь в Ахтмеском структурном подразделении (ул. Илмаяама, 12) и проводит общий медицинский осмотр в доме здоровья в Ярвеском структурном подразделении в Кохтла-Ярве (ул. Рави, 10d).
Ида-Вируская центральная больница оказывает военным беженцам из Украины неотложную медицинскую помощь
Цели проведения общего медицинского осмотра - получить обзор состояния здоровья военного беженца, провести обследования на выявление инфекционных заболеваний, при необходимости провести вакцинацию, наметить дальнейшее лечение (например, пригласить на повторный прием или направить к другому врачу-специалисту или к семейному доктору), выписать рецепты на лекарства.
- Несмотря на то, что пандемия еще не отступила и коронавирус по-прежнему влияет на работу больницы, мы стоим перед новой непростой ситуацией, связанной с военными действиями в Украине, откуда к нам могут поступить на лечение военные беженцы. Во время четвертой волны коронавируса мы сумели сохранить доступность как планового лечения, так и неотложной помощи, и мы можем принять пациентов из Украины, пострадавших в ходе военных действий. Наши медики делают и будут делать все возможное, чтобы оказать пострадавшим необходимое лечение, - сообщил председатель правления ИВЦБ Тармо Тохвер.
Медицинский осмотр проводится по понедельникам, средам, пятницам с 14.00 до 16.00, по вторникам и четвергам с 11.00 до 13.00. Регистрация на прием проводится по тел. 331 1133 или в регистратуре на месте. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, с фотографией.