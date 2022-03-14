Ида-Вируская центральная больница оказывает военным беженцам из Украины неотложную медицинскую помощь

- Несмотря на то, что пандемия еще не отступила и коронавирус по-прежнему влияет на работу больницы, мы стоим перед новой непростой ситуацией, связанной с военными действиями в Украине, откуда к нам могут поступить на лечение военные беженцы. Во время четвертой волны коронавируса мы сумели сохранить доступность как планового лечения, так и неотложной помощи, и мы можем принять пациентов из Украины, пострадавших в ходе военных действий. Наши медики делают и будут делать все возможное, чтобы оказать пострадавшим необходимое лечение, - сообщил председатель правления ИВЦБ Тармо Тохвер.