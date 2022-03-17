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Лучших в стране деятелей социальной сферы объявили в Йыхви

Сирле Соммер-Калда
, журналист
Лучших в стране деятелей социальной сферы объявили в Йыхви
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Молодым новичком социальной сферы года выбрали Софью Данилову, которая помогает в Кохтла-Ярве молодежи избавляться от зависимостей и проблемного поведения.
Молодым новичком социальной сферы года выбрали Софью Данилову, которая помогает в Кохтла-Ярве молодежи избавляться от зависимостей и проблемного поведения. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Молодым новичком года в социальной сфере выбрали Софью Данилову, работающую в центре лечения молодежи с проблемами зависимости и поведения "Torujõe", который был создан на базе Ида-Вируской центральной больницы в Кохтла-Ярве.

Второе же место работы проживающей в Силламяэ Софьи Даниловой - детская деревня SOS "Vaikne kodu" в Кейла - предназначено для ребят, у которых вследствие детских травм наблюдается склонность к насилию и самоповреждающему поведению.

Клиентами учившейся на молодежного работника Софьи Даниловой являются люди со сложной судьбой и тяжелыми проблемами, однако она никогда не называет их клиентами.

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