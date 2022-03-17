Лучших в стране деятелей социальной сферы объявили в Йыхви

Молодым новичком социальной сферы года выбрали Софью Данилову, которая помогает в Кохтла-Ярве молодежи избавляться от зависимостей и проблемного поведения.

Молодым новичком года в социальной сфере выбрали Софью Данилову, работающую в центре лечения молодежи с проблемами зависимости и поведения "Torujõe", который был создан на базе Ида-Вируской центральной больницы в Кохтла-Ярве.