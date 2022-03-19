Алексей Наумкин - новое шило в боку йыхвиской власти

Алексей Наумкин упорнее и острее всех колет нынешнюю власть в Йыхви. Он собирает папки с документами, которые, по его оценке, показывают отдающие коррупционным душком действия волостных властей. Тем не менее в "одинецкости" Наумкин еще новичок - в собрании соседнего города Кохтла-Ярве оппозиционер Эдуард Одинец выполняет роль шила четверть века. До прошлого лета Наумкин сам почти четыре года вертелся в йыхвиской властной карусели, успев побыть волостным старейшиной, председателем собрания и помощником старейшины. Сменив на посту руководителя Йыхвиского отделения Центристской партии Мартина Репинского, Наумкин тоже хочет через год попасть в Рийгикогу, изучает психологию и сейчас зарабатывает на хлеб юристом.