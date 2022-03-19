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Алексей Наумкин - новое шило в боку йыхвиской власти

Эрик Гамзеев Эрик Калда
Алексей Наумкин - новое шило в боку йыхвиской власти
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Алексей Наумкин был в Йыхви и волостным старейшиной, и председателем волостного собрания. Сейчас же он исполняет в волостном собрании роль главного оппозиционера.
Алексей Наумкин был в Йыхви и волостным старейшиной, и председателем волостного собрания. Сейчас же он исполняет в волостном собрании роль главного оппозиционера. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Алексей Наумкин упорнее и острее всех колет нынешнюю власть в Йыхви. Он собирает папки с документами, которые, по его оценке, показывают отдающие коррупционным душком действия волостных властей. Тем не менее в "одинецкости" Наумкин еще новичок - в собрании соседнего города Кохтла-Ярве оппозиционер Эдуард Одинец выполняет роль шила четверть века. До прошлого лета Наумкин сам почти четыре года вертелся в йыхвиской властной карусели, успев побыть волостным старейшиной, председателем собрания и помощником старейшины. Сменив на посту руководителя Йыхвиского отделения Центристской партии Мартина Репинского, Наумкин тоже хочет через год попасть в Рийгикогу, изучает психологию и сейчас зарабатывает на хлеб юристом.

- Считаете ли вы Путина преступником и агрессором, который развязал войну на чужой земле?

- Скажу так: я юрист, привык думать головой и опираться в своих выводах на факты. Я не прокурор, чтобы называть кого-то преступником. На сегодня (интервью взято 8 марта) у меня недостаточно информации, чтобы делать выводы. Скажу, что я против войны и человеческая жизнь бесценна.

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