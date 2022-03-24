"Текущий двойной кризис испытывает на прочность истинные ценности жизни и духовные силы, и роль культуры во время войны особенно важна", - сказала эмерит-профессор Тартуского университета Марью Лауристин на культурном форуме Ида-Вирумаа.
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"Сила культуры поможет справиться и с тяготами войны"
"Сила культуры поможет справиться и с тяготами войны"
На IX по счету культурном форуме Ида-Вирумаа, который Министерство культуры организовало на прошлой неделе в Йыхвиском концертном доме, всех выступающих объединяла большая обеспокоенность из-за войны в Украине. Одновременно докладчики видели в культуре возможность значительно уменьшить эту обеспокоенность.