"Сила культуры поможет справиться и с тяготами войны"

На IX по счету культурном форуме Ида-Вирумаа, который Министерство культуры организовало на прошлой неделе в Йыхвиском концертном доме, всех выступающих объединяла большая обеспокоенность из-за войны в Украине. Одновременно докладчики видели в культуре возможность значительно уменьшить эту обеспокоенность.

Уже в разгар коронавирусного кризиса люди стали острее ощущать то, что культура - это не развлечение, она жизненно важна для душевного здоровья и равновесия. Также стали больше ощущать ценность человеческих отношений, одной из основных ценностей в культуре, сказала Марью Лауристин.