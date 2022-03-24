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"Сила культуры поможет справиться и с тяготами войны"

Сирле Соммер-Калда
, журналист
"Сила культуры поможет справиться и с тяготами войны"
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"В обычной ситуации мы можем говорить о плюрализме ценностей и мнений. Во времена испытаний, которые сейчас переживает вместе с Украиной весь мир, надо делать гораздо более четкий и трудный ценностный выбор", - считает профессор Марью Лауристин.
"В обычной ситуации мы можем говорить о плюрализме ценностей и мнений. Во времена испытаний, которые сейчас переживает вместе с Украиной весь мир, надо делать гораздо более четкий и трудный ценностный выбор", - считает профессор Марью Лауристин. Фото: Kristjan Teedema / Scanpix

"Текущий двойной кризис испытывает на прочность истинные ценности жизни и духовные силы, и роль культуры во время войны особенно важна", - сказала эмерит-профессор Тартуского университета Марью Лауристин на культурном форуме Ида-Вирумаа.

На IX по счету культурном форуме Ида-Вирумаа, который Министерство культуры организовало на прошлой неделе в Йыхвиском концертном доме, всех выступающих объединяла большая обеспокоенность из-за войны в Украине. Одновременно докладчики видели в культуре возможность значительно уменьшить эту обеспокоенность.

Уже в разгар коронавирусного кризиса люди стали острее ощущать то, что культура - это не развлечение, она жизненно важна для душевного здоровья и равновесия. Также стали больше ощущать ценность человеческих отношений, одной из основных ценностей в культуре, сказала Марью Лауристин.

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