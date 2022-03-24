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На титул лучшего продукта питания претендуют четыре ида-вируских изделия

Северное побережье
На титул лучшего продукта питания претендуют четыре ида-вируских изделия
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Сырные палочки "Rubiin" производства "RemedyWay".
Сырные палочки "Rubiin" производства "RemedyWay". Фото: RemedyWay

Союз пищевой промышленности Эстонии в 28-й раз определит лучшие продукты питания, произведенные в Эстонии.

В категории "Региональные малые предприятия" конкурируют два ида-вируских предприятия. ТОО "Purtse Pruulikoda" представило на конкурс пшеничное пиво с грейпфрутом "HEAD NISU" и портер "Vello Kitty", а ТОО "RemedyWay" - сырные палочки и хлебцы марки "Rubiin".

В этом году в конкурсе участвуют 66 предприятий со 161 новым продуктом. В жюри конкурса входят ученые-нутрициологи, диетологи, ресторанные критики и торговцы. Победители в товарных группах определятся в ходе дегустаций 24-25 марта.

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