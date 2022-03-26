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Первых километров нового четырехполосного шоссе придется ждать еще много лет

Эрик Гамзеев
, журналист
Первых километров нового четырехполосного шоссе придется ждать еще много лет
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В Кукрузе четырехполосное шоссе со стороны Йыхви снова сужается до двух полос. Правительство решило инициировать составление спецпланировки для расширения участка Кукрузе - Хальяла до четырех полос, но строительства, вероятно, придется ждать еще как минимум десять лет.
В Кукрузе четырехполосное шоссе со стороны Йыхви снова сужается до двух полос. Правительство решило инициировать составление спецпланировки для расширения участка Кукрузе - Хальяла до четырех полос, но строительства, вероятно, придется ждать еще как минимум десять лет. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Правительство республики, которое в начале недели провело в Ида-Вирумаа выездное заседание, объявило о намерении начать строительство четырехполосного шоссе между Кукрузе и Хальяла, однако появления первых четырехполосных участков между Йыхви и Нарвой придется ждать еще много лет.

Правительство инициировало составление государственной спецпланировки и стратегической оценки воздействия на окружающую среду с целью построить между Кукрузе и Хальяла шоссе со скоростным режимом до 120 км/ч. Планировкой определят трассу шоссе и инженерные сети, инфраструктуру 5G, разноуровневые развязки, накопительные дороги, велопешеходные дорожки, экодуки, мосты и прочие необходимые условия землепользования и строительства.

Сроки строительства неясны

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