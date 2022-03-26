Первых километров нового четырехполосного шоссе придется ждать еще много лет

В Кукрузе четырехполосное шоссе со стороны Йыхви снова сужается до двух полос. Правительство решило инициировать составление спецпланировки для расширения участка Кукрузе - Хальяла до четырех полос, но строительства, вероятно, придется ждать еще как минимум десять лет.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik