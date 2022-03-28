Волонтер-помощник украинцам в Нарве: "Прежде всего мы видим испуг, страх, зажатость"

Одним из волонтеров в пункте сбора и распределения помощи в Нарве стала молодая украинка Анастасия Людвиг. Настя живет в Нарве три года, но в ее родном Мариуполе вся родня и родители.

Еле сдерживая слезы, Настя рассказывает, что из окруженного врагом Мариуполя успели выехать родители - они теперь в Днепре, но вот сестры и тети остались в блокированном городе. Связи с ними нет.

- С 2 марта связи нет, - сильно тревожится Анастасия. - Это очень символично: 2 марта у меня был день рождения и меня все поздравили - и всё…

Страх и зажатость выливаются

в слезы благодарности

Инициатор создания пункта сбора помощи для украинцев в Нарве и сама тоже волонтер Янина Лойко отмечает, что в этом доме на улице Линда, 2с, наполненном во всех смыслах слова добром, не бывает агрессии между людьми. Здесь никогда не поднимают политические вопросы. "Мы здесь просто для того, чтобы помогать людям, которые в сложный момент оказались в нашем городе, и мы в ответ видим их благодарность", - отметила она.

Волонтер Настя Людвиг рассказывает, что всей душой ощущает, как, помогая украинцам в Нарве, она тем самым оказывает помощь и воюющей родине: "Было так, что одна организация передала нам очень много круп, муки и других долго хранящихся продуктов, и тогда я через знакомых нашла волонтеров в Таллинне, тоже собирающих еду для Украины, и мы переправили все во Львов. Это очень многое значит для меня".

Оказавшиеся в Нарве или даже в соседних городах семьи украинцев приходят в нарвский пункт помощи и могут взять все, что им надо. Большинство приходят с талонами на товары от Нарвского департамента социальной помощи.

Волонтеры рассказывают, что на прошлой неделе за помощью обратились как никогда много украинцев. Много было женщин с детьми, даже с грудными малышами.

Анастасия Людвиг. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

- Когда сюда приходят люди из Украины, то прежде всего мы видим испуг, страх, зажатость, - отмечает волонтер Анастасия. - Потом мы начинаем общаться, и тогда очень много слез и объятий. Люди открываются нам, и уже сами тоже готовы помогать нам.

Украинцам требуется буквально всё

В пункте приема и распределения гуманитарной помощи всегда востребованы, прежде всего, предметы личной гигиены для мужчин, женщин, детей. Это, к примеру, гели для душа, зубные щетки и пасты, станки для бритья, детские подгузники, белье и многое-многое другое, что все должны использовать ежедневно или периодически.

Детям важны игрушки и книжки. Уже появились книжки не только на русском, но и на украинском языке.