В Нарве поселились, по свежим данным, 282 украинца. Среди них три беременные женщины, 24 ребенка ходят в детсады и школы. Пункт сбора и распределения гуманитарной помощи украинским беженцам в Нарве становится все популярнее как среди тех, кто приносит необходимые вещи, так и среди тех, кто нуждаются в них.
Волонтер-помощник украинцам в Нарве: "Прежде всего мы видим испуг, страх, зажатость"
Одним из волонтеров в пункте сбора и распределения помощи в Нарве стала молодая украинка Анастасия Людвиг. Настя живет в Нарве три года, но в ее родном Мариуполе вся родня и родители.
Еле сдерживая слезы, Настя рассказывает, что из окруженного врагом Мариуполя успели выехать родители - они теперь в Днепре, но вот сестры и тети остались в блокированном городе. Связи с ними нет.
- С 2 марта связи нет, - сильно тревожится Анастасия. - Это очень символично: 2 марта у меня был день рождения и меня все поздравили - и всё…
Страх и зажатость выливаются
в слезы благодарности
Инициатор создания пункта сбора помощи для украинцев в Нарве и сама тоже волонтер Янина Лойко отмечает, что в этом доме на улице Линда, 2с, наполненном во всех смыслах слова добром, не бывает агрессии между людьми. Здесь никогда не поднимают политические вопросы. "Мы здесь просто для того, чтобы помогать людям, которые в сложный момент оказались в нашем городе, и мы в ответ видим их благодарность", - отметила она.
Волонтер Настя Людвиг рассказывает, что всей душой ощущает, как, помогая украинцам в Нарве, она тем самым оказывает помощь и воюющей родине: "Было так, что одна организация передала нам очень много круп, муки и других долго хранящихся продуктов, и тогда я через знакомых нашла волонтеров в Таллинне, тоже собирающих еду для Украины, и мы переправили все во Львов. Это очень многое значит для меня".
Оказавшиеся в Нарве или даже в соседних городах семьи украинцев приходят в нарвский пункт помощи и могут взять все, что им надо. Большинство приходят с талонами на товары от Нарвского департамента социальной помощи.
Волонтеры рассказывают, что на прошлой неделе за помощью обратились как никогда много украинцев. Много было женщин с детьми, даже с грудными малышами.
- Когда сюда приходят люди из Украины, то прежде всего мы видим испуг, страх, зажатость, - отмечает волонтер Анастасия. - Потом мы начинаем общаться, и тогда очень много слез и объятий. Люди открываются нам, и уже сами тоже готовы помогать нам.
Украинцам требуется буквально всё
В пункте приема и распределения гуманитарной помощи всегда востребованы, прежде всего, предметы личной гигиены для мужчин, женщин, детей. Это, к примеру, гели для душа, зубные щетки и пасты, станки для бритья, детские подгузники, белье и многое-многое другое, что все должны использовать ежедневно или периодически.
Детям важны игрушки и книжки. Уже появились книжки не только на русском, но и на украинском языке.
Очень сильно нужны школьные принадлежности, тетради, блокноты и т.п., так как в одной только Нарве уже восемнадцать ребят из Украины пошли в здешние школы. Еще шестеро украинских детей воспитываются в нарвских детских садах. (Приведены числа по состоянию на день 28 марта.)
Совсем недавно по линии Красного Креста и благодаря содействию нарвской кризисной комиссии было получено 350 новых одеял и подушек. Полсотни из них нарвитяне передали соседям в Нарва-Йыэсуу, где беженцам тоже нужна помощь.
Неновые одежда и обувь в приличном состоянии тоже принимаются. Аналогично примут чистое, аккуратно использованное постельное белье или, допустим, занавески на окна.
Янина Лойко объясняет тяжесть положения некоторых беженцев:
- В Нарве есть люди из Украины, кто снимают квартиры за свои деньги, но там у них нет ничего. Вплоть до того, что ни ложек, ни матрасов - ничего! Поэтому к нам приносят занавески, покрывала, ложки, кружки, сковородки, вот недавно пароварку принесли… Люди же приезжают без всего, и если некоторые в состоянии снять квартиру, то на большее возможности у них нет.
"Были не готовы к такому повороту событий"
По состоянию на утро 28 марта, в Нарве нашли себе приют 282 беженца из Украины, о чем сообщил официальный городской врач из Нарвского департамента социальной помощи Андрей Антонов. Из названного им числа мужчины - 25 человек, женщины - 147, дети - 110.
Все поселившиеся в Нарве украинцы живут у знакомых, родственников или сами снимают жилье.
Еще порядка сотни украинцев проследовали через Нарву транзитом.
Ида-Вируский центр общественного транспорта предоставил 250 проездных карт для бесплатного проезда на городских и уездных автобусных линиях, а также в поездах "Elron".
Большинство из прибывших в Нарву взрослых - люди пенсионного возраста, многие с инвалидностью. Также известно о трех беременных женщинах.
- Есть и беременные, есть и маленькие дети, и есть люди с хроническими заболеваниями - это всё как у всех людей, просто приехали они сюда лишь с тем, что смогли захватить с собой. Если честно говорить, то первое время и мы все были не готовы к такому повороту событий, - охарактеризовал Антонов масштаб ведущейся в Нарве социальной работы с беженцами.
По словам Антонова, каждая прибывшая семья получает социальное сопровождение и подробное информирование, чтобы все смогли получить временную защиту эстонского государства. Буквально с начала кризиса с беженцами в Нарве работает собственный круглосуточный инфотелефон: +372 5787 4009.
Пристальный инфекционный контроль
Особо много внимания уделяется медицинской помощи, и Нарвский центр семейных врачей уже начал принимать беженцев. Всех обратившихся для первичного осмотра или за медпомощью отправляют на обследование на предмет выявления инфекционных заболеваний.
- Учитываем, что Украина и так не была благополучна по части вакцинации, - объясняет Андрей Антонов. - Там было эпидемическое распространение кори, спорадическое распространение полиомиелита, поэтому мы должны быть настроены так, чтобы предотвратить распространение тех или иных инфекционных заболеваний, в том числе туберкулеза.
Антонов добавил, что все правила для беженцев установлены эстонским правительством. Без первичного или углубленного при необходимости медосмотра прибывший человек не получит в Эстонии всей полноты соцзащиты.
Прибывшие из Украины дети тоже будут охвачены обычной эстонской программой детской вакцинации.
Что касается вакцинации от коронавируса, то среди прибывших из Украины взрослых есть как привитые, так и нет, но это непроверяемые данные. По наблюдениям Антонова, большинство прибывших в Нарву отказываются от предложенной им прививки.