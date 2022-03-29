Везущий помощь из Йыхви в Украину микроавтобус останется дружественному городу

Действующий в Йыхви мужской клуб выбрал подержанный микроавтобус, который стоит 1500 евро и уже приведен в порядок для долгой поездки - например, в нем заменены тормозные колодки и ключ зажигания.

- По соглашению с руководителем ассоциации украинских организаций в Эстонии Владимиром Паламаром, ассоциация купит автобус, а клуб "Valge Hobu" за него заплатит. Ассоциация подыщет также водителя для автобуса, который перегонит его через польско-украинскую границу, - сказал представитель клуба "Valge Hobu" Калев Наур.

По его словам, передача груза помощи продумана до мелочей.

- Из Украины поступало много сигналов, что грузы пропадают. Как водится на войне, появляются мародеры и воры. Мы проложили четкую линию: контактное лицо от города Липовец должно обязательно приехать на границу и само доставить груз на место, чтобы на контрольных пунктах часть вещей не изъяли. Так как автобус загрузят гуманитарной помощью, которую купят на выделенные Йыхвиским волостным управлением 15000 евро, то все должно быть организовано четко и прозрачно.

При совершении закупки волостное управление исходит из пришедшей из города Липовец просьбы о помощи со списком того, что им нужно: подушки-одеяла-простыни, гигиенические и медицинские принадлежности и пр. "Положим также продукты длительного хранения, ведь в Липовец прибыло очень много внутренних беженцев из других районов страны и им нужна также еда", - сказал Наур.