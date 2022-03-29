Женская сборная Эстонии по хоккею, в которую входят несколько ида-вируских хоккеисток, выиграла турнир в группе B третьего дивизиона чемпионата мира среди женщин и вышла на следующий год в более сильную группу А.
Эстонская женская сборная по хоккею при поддержке идавирусцев перешла в более сильную группу
Эстонская сборная на турнире в Сербии была на голову выше всех трех соперниц. Сербию обыграли со счетом 4:0, Израиль - 10:0, Боснию и Герцеговину - 10:1.
Из кохтла-ярвеской женской команды "Everest" в сборную входили Мария Диско, Александра-Ольга Сеппар, Арина Бенетис и Эстрит Аасма. Из Ида-Вирумаа также мать и дочь Светлана Цупсман и Делен Шюле, которые в последние годы играют за таллиннскую команду "Roosad Pantrid". Делен Шюле отлично сыграла в воротах сборной Эстонии - за два матча, в которых она участвовала, шайба оказалась в воротах всего один раз.
Эстонская сборная состояла из хоккеисток разных поколений в возрасте от 19 до 46 лет.
В группу А третьего дивизиона, куда перешла женская сборная Эстонии, входят команды, занимающие 33-36-е места в мире. Помимо Эстонии в группе играют Бельгия, Литва и Болгария.